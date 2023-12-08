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أمريكى من أصل مصرى يقرر الترشح لانتخابات الكونجرس الأمريكى ويشيد بإنجازات الرئيس السيسى

12/8/2023 2:38:22 PM
(MENAFN- Youm7) قرر محمد الشربينى (أمريكى من أصل مصرى) الترشح لانتخابات الكونجرس الأمريكى عن ولاية كاليفورنيا، والتى تجرى مرحلتها الأولى فى مارس القادم، ليكون الصوت العربى الوحيد فى الكونجرس.



وأشاد الشربيني، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من إنجازات فى مختلف المجالات، معربا عن تطلعه لدعم العلاقات المصرية- الأمريكية فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات.



وحول رؤيته للأحداث الحالية فى قطاع غزة.. أعرب الشربيني، عن أسفه وحزنه لسقوط الضحايا، متمنيا الوقف الفورى لإطلاق النار لحقن دماء الأبرياء والدخول فى عملية سلام لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حتى يعم السلام والتنمية الاقتصادية الشاملة فى المنطقة.



ويتمتع محمد الشربينى وهو رجل أعمال من أصل مصرى، يقيم فى ولاية كاليفورنيا منذ 38 عاما، بعلاقات قوية مع العديد من الشخصيات الأمريكية ورجال السياسة والأعمال من خلال مسيرته وعمله فى مجال السياحة، مما شجعه على الترشح لعضوية الكونجرس الأمريكي.












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