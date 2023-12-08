أونروا: 273 فلسطينيًا استشهدوا داخل مراكز الإيواء منذ بدء العدوان على غزة

MENAFN - Youm7) وثقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم /الجمعة/ استشهاد 273 فلسطينيا داخل مراكز الإيواء التابعة لها فى مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد استهدافها بشكل مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب 966 بجروح مختلفة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلى على القطاع فى السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت "أونروا" -فى تقرير- أن 33 مؤسسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر من القصف، كما تضررت 57 مؤسسة بسبب عمليات القصف المستمرة لليوم الـ63 على التوالي، لافتة إلى أن 1,2 مليون نازح ممن فقدوا منازلهم أو تعرضت مناطقهم للقصف، لجأوا لـ 155 مركز إيواء تابع لها.



وأشارت "أونروا" إلى أن 132 من موظفيها استشهدوا فى عمليات القصف المستمر على القطاع، مؤكدة وجود 11388 مريضا داخل مراكز الإيواء يحتاجون لرعاية طبية، إضافة لوجود 50 ألف إمرأة حامل بحاجة ماسة للعلاج والرعاية الصحية.



بدورها، وثقت منظمة الصحة العالمية، 212 هجومَا على مرافق الرعاية الصحية فى قطاع غزة، منذ بدء العدوان.



أسفر القصف المدفعى والجوى الإسرائيلي، وكذلك التوغل البرى الذى ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلى منذ ذلك الحين، عن مقتل ما لا يقل عن 565 شخصا وإصابة 732 آخرين من القطاع الصحي، مثلما طال 56 منشأة صحية و59 مركبة إسعاف.



وحسب إحصائيات المنظمة التى صدرت، اليوم الجمعة، فإن 60% من الهجمات على المرافق الصحية، و58% من المستشفيات المتضررة كانت فى مدينة غزة.



ودعت المنظمة إلى احترام القانون الدولي، والتدخل الفعلى لضمان حماية المرافق الصحية.