الإمارات تدعو مجلس الأمن بالتحرك لوقف العدوان على غزة

MENAFN - Youm7) قال السفير محمد عيسى أبو شهاب نائب الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن عالم العديد من سكان غزة الذين لم يغادروا القطاع "يتم تدميره بشكل منهجى أمام أعينهم".

وذكر أنه يجب على مجلس الأمن أن يتحرك بشأن الأزمة عندما لا يصل سوى القليل من المساعدات ويعجز العاملون فى المجال الإنسانى عن إيصالها خوفًا من التعرض للقتل.



جاء ذلك فى كلمة السفير أثناء الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث الوضع الكارثى فى غزة اليوم /الجمعة/ وفق ما جاء على الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة.



وأضاف: "على الرغم من الهدنة المؤقتة الأخيرة، إلا أن العنف والخطر على المدنيين لم يهدأ، بل فى الواقع انتقل هذا الصراع الآن إلى مرحلة جديدة وأكثر خطورة"، مشيراً إلى أن حصار خان يونس وأجزاء أخرى من جنوب غزة قد بدأ الآن.



وتابع "لا يوجد فعلياً ملاذ آمن لملايين الأشخاص المحاصرين والمعرضين للهجوم".