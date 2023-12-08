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الرئاسة الفلسطينية: وقف إطلاق النار يجب أن يتم أولا وإلا ستظل الأمور فى مهب الريح

12/8/2023 2:38:20 PM
(MENAFN- Youm7) قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن موقف الرئيس أبو مازن، وموقف منظمة التحرير الفلسطينية واضح تماما بوقف الحرب أولا، فدونها فهناك مشكلات كثيرة ستحدث، موضحا أنه مع الأسف لا زالت الإدارة الأمريكية تقول لإسرائيل حق الدفاع عن النفس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن وقف العدوان فورا يجب أن يتم قبل أي شيء آخر، لأن دون ذلك ستبقى الأمور في مهب الريح، مشيرا إلى أنه يجب سرعة إدخال المواد التموينية
إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أنه يجب عقد مؤتمر دولي يقوم على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية وإقامة دولة في غزة والضفة والقدس الشرقية عاصمة لها، فدون ذلك لن يتحقق شيء في الشرق الأوسط سوى المزيد من الحروب والمشكلات، مشددا: "لا نريد تهجيرا من غزة سواء داخل غزة أو خارجها، ولا نريد نكبة أخرى، ولن نسمح بذلك، والعالم كله يقف معنا وعلى رأسهم مصر والأردن، ونحن مصرون أنه على الولايات المتحدة أن تخرج عن تحيزها الكامل لصالح إسرائيل وأن تجبرها على وقف العدوان وعدم السماح بتهجير الشعب الفلسطيني لكي لا تتكر نكبة 1948".

ولفت إلى أن منظمة التحرير هي العنوان الأول والأخير للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، وعندما تنتهي الحروب موقف منظمة التحرير والرئيس أبو مازن، ندعو لانتخابات رئاسية وتشريعية ومن ينتخبه الشعب الفلسطيني يكون له الحق في الإدارة، مشددا على أنه لا يمكن السماح لأحد التدخل في شؤون الشعب الفلسطيني، فهناك دول إقليمية تحاول العبث بالقضية الفلسطينية.














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