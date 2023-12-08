ملك البحرين يبحث هاتفيا مع أمير قطر العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها

ملك البحرين يبحث هاتفيا مع أمير قطر العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها
التاريخ
12/8/2023 2:38:20 PM
(MENAFN
- Youm7) بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فى اتصال هاتفى اليوم /الجمعة/ مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
كما تم خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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