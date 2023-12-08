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ملك البحرين يبحث هاتفيا مع أمير قطر العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها

12/8/2023 2:38:20 PM
(MENAFN- Youm7) بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فى اتصال هاتفى اليوم /الجمعة/ مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

كما تم خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.









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