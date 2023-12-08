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الصين تعلن دعمها للوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

12/8/2023 2:38:20 PM
(MENAFN- Youm7) قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون، اليوم /الجمعة/ إن مشروع القرار الذى قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس دعوة المجتمع الدولى التى تدعمها الصين وتشارك فى رعايتها فيما يتعلق بالوقف الفورى لإطلاق النار.

وأضاف تشانج جون -فى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى حول الأزمة فى قطاع غزة حسبما نقل موقع "الأمم المتحدة" الإلكتروني- أن الوقف الفورى لإطلاق النار "هو وحده الذى سوف ينقذ الأرواح ويمهد الطريق لحل الدولتين"..


وأشاد المندوب الصيني، بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، فيما يتعلق بتصريحه حول خطورة الوضع المتأزم فى قطاع غزة.


وأكد تشانج جون أن "هناك أزمة أكبر وشيكة" وأن السلام والأمن الإقليميين باتا "على شفا الهاوية"، داعياً الدول الأعضاء إلى التحرك.









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