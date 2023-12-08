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برنامج سياحى للمشاركين فى المؤتمر الدولى التاسع عشر لجراحى الأسنان بالأقصر

12/8/2023 2:38:17 PM
(MENAFN- Youm7) نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر برنامجا سياحيا للمشاركين في المؤتمر الدولي التاسع عشر لجراحي الأسنان الذي يُقام حالياً بمدينة الأقصر تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان.



ومن جانبها، أشارت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
إلى أن البرنامج السياحي تضمن زيارة وادي الملوك والملكات، وتمثالي ممنون، واستراحة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وزيارة طريق الكباش، ومعابد الكرنك وحضور عرض
الصوت والضوء بها، هذا بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية بالمركب الشرعي، والقيام بجولة بالحنطور بمدينة الأقصر.



كما تم توزيع المواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية بمصر ولاسيما مدينة الأقصر والهدايا التذكارية على السادة ضيوف المؤتمر.



وأضافت أن تنظيم الهيئة لهذا البرنامج السياحي يأتي في إطار حرصها على الاستفادة من الفعاليات والأحداث التي تقام بمصر لتعريف المشاركين بها بالمقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.



تجدر الإشارة إلى أنه يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 400 طبيب أسنان من مختلف الجنسيات، ويحاضر به أساتذة أطباء أجانب وعرب.












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