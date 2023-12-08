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التضامن فى أسبوع.. تحسين المعاشات الاستثنائية لـ1450 حالة من شهداء ومصابى شمال سيناء

12/8/2023 2:38:17 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث الدكتورة من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى 7 ديسمبر 2023 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:
- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزيرة الصحة الفلسطينية، بهدف مناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واحتياجات الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة من المساعدات الإنسانية والإغاثية.
- الهلال الأحمر المصرى يطلق حملة "صحتك تهمنا" على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بالصحة النفسية، وبسبل حماية الأطفال من الاختلالات النفسية.
- فريق التدخل السريع يستقبل 438 شكوى خلال شهر نوفمبر الماضى، والقباج توجه بتكثيف الحملات مع دخول الشتاء، وتؤكد على وجود أماكن بمؤسسات أطفال وكبار بلا مأوى.
- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يطلق تدريباته في 23 جامعة و28 معهدًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وينفذ المعسكر التدريبى الثانى لتطوير مهارات العاملين بمكاتب التوجية والاستشارات الأسرية بالبحر الأحمر.

- استعدادا لإطلاق "مرصد وعي" لرصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لحوالي 3 ملايين أسرة، التضامن تتوسع في تدريب الرائدات الاجتماعيات على مستوى الجمهورية علي استيفاء استمارات "وعي" الالكترونية على التابلت.

- القباج تترأس اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية وتوجه بتحديث اللوائح والقرارات والمبالغ المخصصة، واللجنة توافق على على تحسين المعاشات استثناءً لإجمالي 1,450 حالة من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام وشهداء ومصابي محافظة شمال سيناء وشهداء الشرطة.

- التضامن الاجتماعي ترحب بزيارة وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتفقد عدد من دور رعاية ذوي الإعاقة.
- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، يعقد ندوة بعنوان "المشاركة السياسية وعلاقتها بالمواطنة" في إطار حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك".
- في إطار مبادرة "إيد بإيد"، مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بالتعاون مع محافظة الأقصر والبنك الزراعى يطلقان حملات لتجهيز العرائس من الأسر الأولى بالرعاية، والبدء بتسليم 50 عروسة من الأيتام.
- في إطار جهود التضامن الاجتماعي لتنمية الطفولة المبكرة والتوسع في الحضانات، القباج تفتتح مركز خدمات الطفولة المبكرة "مركز الأحباب"، ضمن 108 مركز" بالشراكة مع منظمة يونيسف، وبحضور جيرمي هوبكنز ممثل المنظمة في مصر.
- لجنه "صندوق قادرون باختلاف" برئاسة المستشار محمد عمر القماري المستشار القانونى للوزارة تعقد اجتماعها الثانى للإعداد لمشروعات اللوائح الداخلية للصندوق واللوائح التنظيمية العامة.
- مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط تقيم معرضاً للأسر المنتجة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط تشيد بالمعروضات التي تنوعت بين المشغولات اليدوية ولجلدية والمنتجات الخشبية والغذائية.
- وزارة التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول لتنظيم وتوفير الدعم القانوني للأطفال في خطر ومن هم في تماس مع القانون والتوعية وتنمية القدرات في هذا الشأن.
- وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، تكثف أنشطتها في التدريب على العلامات المبدئية للغة الإشارة لتسير التواصل مع الطلاب الصم وضعاف السمع، فى إطار احتفالات الوزارة باليوم العالمى لذوى الإعاقة.
- التضامن الاجتماعي تستكمل مسيرة دعم صغار الصيادين ضمن مبادرة "بر أمان"، والقباج تزور محافظة الأقصر لتسليم 300 مركب صيد في حضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم،
- وزيرة التضامن الاجتماعي تزور "البيت النوبي" للحرف اليدوية والتراثية بمحافظة الأقصر، وتبحث احتياجات تطوير البيت، وسبل التوسع في التدريب والتسويق لمنتجي الحرف التراثية النوبية.
- وزارة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم الدفعة 99-100 من تكليف الخدمة العامة، وتكرم المكلفات والعاملين المتميزين تحت شعار"الخدمة العامة.. مشاركة وانتماء"، وتؤكد على أهمية المشاركة في الحياة العامة وممارسة حقوقهم الانتخابية.
- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا، وتقدم التعازي لأسر الضحايا، وتوجه بسرعة تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، وبسرعة صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي.
- في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يستعرض أنشطة المتطوعين لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة تحت شعار "العمل التطوعي... نهج وحياة". - والصندوق يتعاون مع معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة، لتدشين برامج توعوية عن أضرار تعاطي المخدرات بمشاركة 750 طالب وطالبة.
- الهلال الأحمر المصري يتشرف بزيارة السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، لمتابعة موقف الجهود المقدمة لدعم غزة جراء الهجوم الغاشم على المواطنين الأبرياء.
- وحرم الرئيس تتفقد أنشطة تنظيم قوافل الإغاثة، وتوجه الشكر للمتطوعين وتشاركهم في تنظيم المواد الإغاثية والغذائية قبل تحميلها على الشاحنات المتوجهة إلى معبر رفح وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.
- 15,000 رائدة اجتماعية تجوبن قرى "حياة كريمة" للتوسع في التثقيف الانتخابي، والتضامن تعلن عن زيارة أكثر من مليون أسرة لنشر التوعية بحق المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية، والتحقق من تحديث بطاقات الرقم القومي.
- التضامن الاجتماعي تعلن وصول قطار "الألف كيلو متر" لمحافظتي الأقصر وأسوان، وتفتتح 6 عيادات جديدة للكشف المجاني على الصحة الإنجابية وعلى سرطان الثدي والرحم،
- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم لقاء علميا حول "الحماية الاجتماعية والجنائية للمستهلك من جرائم الغشز التجارى"، واللقاء يطرح الأبعاد المختلفة لجرائم الغش التجارى فى مجالى الأغذية والدواء.
- وزراة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من مشروع "إتقدم" لتطوير قدرات الهيئات التأهيلية العاملة في مجال رعاية أصحاب طيف التوحد وذوي الإعاقة الذهنية في محافظات الدقهلية والغربية ودمياط والسويس وبورسعيد.
- القباج تشارك في مؤتمر جريدة الجمهورية "بناء الدولة الحديثة ... جمهورية الفرص والمستقبل الواعد" في احتفالها بمرور 70عاما على انطلاقها، وتستعرض جهود الدولة في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية على مدار السنوات العشر الماضية.
- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن استعدادات وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير وتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتصرح بتوفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لمقار لجانهم الانتخابية.
- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق مبادرة "بيقولوا مانقدرش". - في إطار دعم الوزارة لنظام عدالة "صديق للطفل"، المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزارة يفتتح ورشة لتدريب المراقبين والخبراء الاجتماعيين، بالتعاون بين الوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. - التضامن الاجتماعي تطلق حملتها "شتاء دافىء للجميع" لتوزيع 75 ألف بطانية، وتبدأ التوزيع في محافظات الدقهلية
- حملة وزارة التضامن الاجتماعى "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تنفذ 600 حملة على مستوى 23 محافظة، وتبدأ في توزيع البطاقات التي تم إصدارها.

التضامن في اسبوع








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