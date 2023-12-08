Friday, 08 December 2023 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تنتخب رئيسها غدا.. بـاليوم السابع

12/8/2023 2:38:17 PM
(MENAFN- Youm7) تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. مصر تنتخب رئيسها غدا.. «الوطنية للانتخابات» تنهى استعداداتها وتشدد على تسهيل حركة الناخبين.. رئيس البعثة الدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة: مصر على الطريق الصحيح.


واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..


ـ انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. مصر تنتخب رئيسها غدا.. «الوطنية للانتخابات» تنهى استعداداتها وتشدد على تسهيل حركة الناخبين.. رئيس البعثة الدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة: مصر على الطريق الصحيح


ـ فضائح صهيونية جديدة تعجل باندلاع شرارة الانتفاضة الثالثة.. جيش الاحتلال يعرى الأسرى فى شمال غزة ويعتدى عليهم بالضرب


ـ «التأمين الصحى الشامل» حلم يتحقق فى «الجمهورية الجديدة» بإرادة سياسية قوية.. وزير المالية لممثلى شركاء التنمية الدوليين: الرئيس السيسى يتبنى تنفيذ أكبر مشروع لبناء قدرات القطاع الصحى


ـ بنى سويف لؤلؤة الصعيد.. مشروعات تتجاوز 144 مليار جنيه 1616 مشروعا بـ «حياة كريمة»
والأهالى: القرى أصبحت 5 نجوم.. محورا عدلى منصور والفشن الحر شريانا التنمية فى صعيد مصر الممشى السياحى مقصد للأهالى


ـ الحكومة توضح حقيقة
تحذير مرضى كورونا من الذهاب للمستشفيات


ـ «شكرى» يؤكد موقف مصر الداعم لمسار الحل "الليبى – الليبى"


ـ الزمالك يصطدم
بـ«ساجرادا» الليلة لمواصلة
الانطلاقة الأفريقية














MENAFN08122023000132011024ID1107562201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث