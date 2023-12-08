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نائب محافظ الجيزة يتفقد جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية بمراكز ومدن المحافظة .. صور

12/8/2023 2:38:17 PM
(MENAFN- Youm7) كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بالمتابعة الميدانية بالمركز والمدن للوقوف على الجاهزية والاستعدادات في المقار الانتخابية لاستقبال العملية الانتخابية.



وفي هذا الإطار، تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الجمعة عددًا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين.



وتابع نائب المحافظ جاهزية لجان بمدرسة أبو النمرس المشتركة ومدرسة الدكتور ابراهيم مدكور الثانوية ومدرسة ترسا المشتركة الرسمية ومدرسة شبرامنت الإعدادية بنات بمركز أبو النمرس ومدرسة وحدة أم خنان الابتدائية ومدرسة الحوامدية الثانوية بنات بمدينة الحوامدية ومدرسة الشهيد اللواء عاطف الاسلامبولي الإعدادية بنين ومدرسة الشهيد مصطفي محمد أبو زيد الثانوية بنات ومدرسة أحمد عرابي بمدينة البدرشين.



وتابع نائب محافظ الجيزة توفير كافة التجهيزات باللجان وعمل المظلات داخل وخارج المقرات الانتخابية وتوفير الكراسي المتحركة ومقاعد الانتظار لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.



واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد لجان الانتخابات بمركز العياط بمدرسة حمدان صديق الإعدادية ومدرسة السلام الإعدادية والثانوية ومدرسة الجزيرة الرسمية لغات.



رافق نائب المحافظ حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية ومحمود شنب رئيس مركز البدرشين ومحمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط والسيد عاشور مدير عام الإدارة التعليمية بأبو النمرس وخالد البحيري مدير عام الإدارة التعليمية بالبدرشين وعبد التواب أمين مدير عام الإدارة التعليمية بالعياط ومسؤولي مديرية الصحة وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة.







احد الفصول في المدارس



احد لجان المدارس



تجهيزات داخل الفصول



مدرسة الجزيرة



مدرسة شبرمنت الاعدادية



نائب محافظ الجيزة يتفقد جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية بمراكز ومدن المحافظة



نائب محافظ الجيزة يتفقد جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية

















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