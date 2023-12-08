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مدير تعليم الجيزة يوجه بتوفير المناخ الملائم لراحة الناخبين .. صور

12/8/2023 2:38:17 PM
(MENAFN- Youm7) تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة المقرات الانتخابية بإدارات الجيزة التعليمية للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العرس الانتخابى الذى سيبدأ الأحد 10 ديسمبر ويستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر، حيث يدلى ما يزيد عن 6 ملايين ناخب فى المحافظة بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.



وتفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ويرافقه خالد عبد الحميد مدير عام الإدارة، ورئيس حى الهرم، ووكيل الإدارة، ومدير الاتصال السياسى، لجنة مدرسة مدرسة الصفا والمروة الإعدادية بإدارة الهرم التعليمية، والتي تضم 13 لجنة فرعية.



وفى سياق متصل، تفقد أشرف سلومة، ويرافقه محمد فايز مدير عام الإدارة ومدير المدرسة ومدير الاتصال السياسى، لجنة مدرسة الرائد محمد محمود بإدارة العمرانية، وتضم 4 لجان فرعية، ولجنة مدرسة الشهيد أسامة هشام أحمد والتى تضم عدد 2 لجنة فرعية.



وفى إدارة جنوب، تفقد "سلومة"، ويرافقه عبد المقصود السعيد مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة، لجنة مدرسة النهضة الرسمية لغات التى تضم عدد 2 لجنة فرعية، ولجنة مدرسة أنس بن مالك الابتدائية، التى تضم عدد 2 لجنة فرعية.



وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة توفير المناخ المناسب للناخبين والعمل على راحتهم بوضع مقاعد خارج اللجان للجلوس عليها وقت الانتظار للدخول للتصويت، وكذلك توفير سبل الراحة للمستشارين، ومراعاة نظافة المكان والحمامات، موجهًا بضرورة إزالة أي وسائل ضوضاء خارج أسوار اللجان وذلك بالتعاون مع الحى.





أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة المقرات الانتخابية بإدارات الجيزة التعليمية



جانب من الجولة



جولة أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة المقرات الانتخابية بإدارات الجيزة التعليمية















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