روسيا فى مجلس الأمن: إغراق غزة بمياه البحر يرقى إلى جريمة حرب

MENAFN - Youm7) قال نائب الممثل الدائم لروسيا فى الأمم المتحدة ديمترى بوليانسكى، اليوم / الجمعة / إن الهدنة الإنسانية فى غزة قد منحت مختلف الأطراف استراحة من الأعمال القتالية وأدركت أهدافها التكتيكية، واصفاً "إغراق غزة بمياه البحر" بأنه "سيكون جريمة حرب".

وأضاف الدبلوماسى الروسى -فى كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولى اليوم حسبما نقل الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة- أنه بعد انتهاء الهدنة "انتقلت إسرائيل بدعم استباقى من الولايات المتحدة إلى موقف جديد أكثر خطورة، وهى المرحلة الدموية من عمليتها البرية فى غزة".



وأكد صعوبة الظروف التى يواجهها المدنيون الفلسطينيون فى قطاع غزة، منتقداً المناقشات داخل المجلس قائلاً إن "المناقشات هنا لا تعدو أن تكون مجرد كلمات فارغة"، حسب تعبيره.





وشدد على أن "إغراق غزة بمياه البحر من قبل الجيش الإسرائيلى كتكتيك قتالي، سيكون بمثابة جريمة حرب"، معلناً أن أمام المجلس اليوم فرصة جيدة "لإنهاء هذا الوضع غير الطبيعى والقيام بما يتوقعه المجتمع الدولى منه وذلك من خلال تمرير قرار لوقف إطلاق النار فى وقت لاحق اليوم".



وأضاف بوليانسكى "نأمل أن يجد جميع الزملاء القوة والشجاعة لاعتماد مشروع القرار الذى أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤكداً على أنه "لا ينبغى لنا أن نغفل احتمالات التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية على أساس صيغة الدولتين"، التى ليس لها بديل -على حد قوله.



وقال "نحن مستعدون للعمل على هذا الأمر، لكن المهمة الأساسية اليوم هى وقف الأعمال العدائية وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين من الإبادة".