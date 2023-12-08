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إصابة 10 أشخاص بينهم سائحون جراء حادث مرورى فى محافظة هوكايدو شمال اليابان

12/8/2023 2:38:14 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت الشرطة اليابانية بإصابة 9 ركاب أجانب كانوا على متن حافلة لمشاهدة المعالم السياحية، وإصابة سائقها جراء وقوع حادث مرورى فى محافظة هوكايدوا فى شمال اليابان.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحادث وقع فى وقت مبكر من صباح اليوم /الجمعة/ عندما انحرفت مقطورة جرار إلى الحارة المعاكسة على طريق سريع فى مدينة "فورانو" فى "هوكايدو" واصطدمت بالحافلة من الأمام، مضيفة أن الجرار صدم سيارة أخرى أيضا.


وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه وفقا للتقارير فإن إصابات الركاب لا تشكل تهديدا على حياتهم.








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