إصابة 10 أشخاص بينهم سائحون جراء حادث مرورى فى محافظة هوكايدو شمال اليابان

(MENAFN
- Youm7) أفادت الشرطة اليابانية بإصابة 9 ركاب أجانب كانوا على متن حافلة لمشاهدة المعالم السياحية، وإصابة سائقها جراء وقوع حادث مرورى فى محافظة هوكايدوا فى شمال اليابان.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحادث وقع فى وقت مبكر من صباح اليوم /الجمعة/ عندما انحرفت مقطورة جرار إلى الحارة المعاكسة على طريق سريع فى مدينة "فورانو" فى "هوكايدو" واصطدمت بالحافلة من الأمام، مضيفة أن الجرار صدم سيارة أخرى أيضا.
وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه وفقا للتقارير فإن إصابات الركاب لا تشكل تهديدا على حياتهم.
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