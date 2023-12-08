البيت الأبيض: نشارك المجتمع الدولى القلق بشأن الوضع الإنسانى فى غزة

(MENAFN
- Youm7) أفات قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن البيت الأبيض قال إننا نشارك المجتمع الدولى القلق بشأن الوضع الإنساني بغزة.
وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.
وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
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