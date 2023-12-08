البيت الأبيض: نشارك المجتمع الدولى القلق بشأن الوضع الإنسانى فى غزة

MENAFN - Youm7) أفات قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن البيت الأبيض قال إننا نشارك المجتمع الدولى القلق بشأن الوضع الإنساني بغزة.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.