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خبير مناخ كينى: أتوقع اتفاقا تاريخيا فى Cop28 إذا أنصف الدول الفقيرة

12/8/2023 2:38:13 PM
(MENAFN- Youm7) رسالة دبي – شعبان هدية



أكد محمد أدو، مدير مركز"باور شيفت أفريكا" لأبحاث المناخ والطاقة في كينيا، أن هناك خطوات إيجابية ومبشرة للغاية خلال القمة التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا.



وأشاد أدور بالمفاوضات المتعلقة بنص التقييم العالمي الجديد لمؤتمر الأطراف "COP28"

وقال الخبير الكيني في سلسلة تغريدات على منصة "إكس"، تويتر سابقـًا: "لقد قطعنا منتصف الطريق خلال COP28"، موضحـًا وجهة نظره حول المفاوضات التي تمت حتى الآن.



وأضاف "أولاً، يعد إنشاء صندوق الخسائر والأضرار إنجازًا كبيرًا يظهر أن مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ يمكن أن تحقق نتائج جيدة للغاية عندما يتعاون الجميع سويـًا".



وأوضح أدو في معرض تعليقه على نص التقييم العالمي الجديد لمؤتمر الأطراف COP28، "يتضمن النص الجديد وعودًا مبشرة، إذ يحدد النهج الذي سنتبعه بشكل أكثر وضوحًا من ذي قبل.



كما ينص على مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ولكن مع تنبيه مهم وهو أن هذه الطاقة المتجددة ستحل محل الوقود الأحفوري".



وتابع: "يتضمن النص خيارات تدعو صراحةً إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل الخيارات العلمية المتاحة. ومن الواضح أن هذه خطوة إيجابية".



وأشار أدو في تغريداته إلى النص الجديد "يتضمن أيضًا اعترافًا مهمًا بالعدالة فيما يتعلق بالدول النامية". وأضاف "توجد بالفعل أسس يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاق تاريخي. وما نحتاجه الآن هو أن تدعم البلدان أقوى الخيارات وتعززها بشكل أكبر."



وتابع: "ليس من العدل أن نطلب من الكونغو التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري في نفس الإطار الزمني مثل النرويج.
من الأهمية بمكان وضع أطر زمنية مختلفة للتخلص التدريجي مع تولي البلدان المتقدمة زمام المبادرة، لا سيما في إنهاء الترخيص اللازمة لعمليات التنقيب الجديدة وتطوير حقول جديدة للنفط والغاز".



وختم سلسلة تغريداته بالتأكيد أنه: "إذا تضمن النص إنصافـًا للبلدان الفقيرة، يمكننا تحقيق نتيجة تاريخية هنا في دبي، وسيعد مؤتمر الأطراف هذا ناجحـًا".












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