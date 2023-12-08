Friday, 08 December 2023 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 قتلى بعائلة رئيس الأركان الإسرائيلى السابق خلال الحرب على غزة

12/8/2023 2:38:13 PM
(MENAFN- Youm7) قتل اليوم فى غزة مائور مائير كوهين، وهو ابن اخت غادى آيزنكوت والذى قُتل ابنه يوم أمس، حيث أن أمه هى شارون آيزنكوت، وهذا هو ابنها الثانى الذى يُقتل خلال هذه الحرب على غزة.
يذكرأن، غادى إيزنكوت هو عضو مجلس الحرب الإسرائيلى وعضو كنيست ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق.

مائور مائير كوهين








MENAFN08122023000132011024ID1107562194

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث