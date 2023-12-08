3 قتلى بعائلة رئيس الأركان الإسرائيلى السابق خلال الحرب على غزة

3 قتلى بعائلة رئيس الأركان الإسرائيلى السابق خلال الحرب على غزة
التاريخ
12/8/2023 2:38:13 PM
(MENAFN
- Youm7) قتل اليوم فى غزة مائور مائير كوهين، وهو ابن اخت غادى آيزنكوت والذى قُتل ابنه يوم أمس، حيث أن أمه هى شارون آيزنكوت، وهذا هو ابنها الثانى الذى يُقتل خلال هذه الحرب على غزة.
يذكرأن، غادى إيزنكوت هو عضو مجلس الحرب الإسرائيلى وعضو كنيست ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق.
مائور مائير كوهين
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