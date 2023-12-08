الأهلي يحتفظ بلقب دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الثانى على التوالى

(MENAFN
- Youm7) حصد النادي الأهلي لقب دوري المرتبط لكرة السلة رجال للموسم الثانى على التوالى، عقب فوز فريق الشباب 18 سنة مساء اليوم الجمعة على نظيره سموحة، في إياب نهائي البطولة بنتيجة 71/62،
وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين في فئة الكبار.
وكان فريق رجال سلة الأهلي قد نجح في حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 83-54، فيما حقق فريق مرتبط 18 سنة بالأهلي الفوز على سموحة بنتيجة 78-74 في ذهاب نهائي البطولة، قبل الفوز في لقاء الإياب اليوم، ليتوج الأهلي باللقب.
وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط دون انتظار نتيجة الفريق الأول لكرة السلة مع سموحة، بعد أن أصبحت تحصيل حاصل، حيث حافظ الفريق الاحمر على اللقب للسنة الثانية على التوالى.
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