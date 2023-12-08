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الأهلي يحتفظ بلقب دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الثانى على التوالى

12/8/2023 2:38:12 PM
(MENAFN- Youm7) حصد النادي الأهلي لقب دوري المرتبط لكرة السلة رجال للموسم الثانى على التوالى، عقب فوز فريق الشباب 18 سنة مساء اليوم الجمعة على نظيره سموحة، في إياب نهائي ‏البطولة بنتيجة 71/62،
وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين في فئة الكبار.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد نجح في حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 83-54، فيما حقق فريق مرتبط 18 سنة بالأهلي ‏الفوز على سموحة بنتيجة 78-74 في ذهاب نهائي البطولة، قبل الفوز في لقاء الإياب اليوم، ليتوج الأهلي باللقب.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط دون انتظار نتيجة الفريق الأول لكرة السلة مع سموحة، بعد أن أصبحت تحصيل حاصل، حيث حافظ الفريق الاحمر على اللقب للسنة الثانية على التوالى.








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