الأهلي يحتفظ بلقب دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الثانى على التوالى

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد نجح في حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة 83-54، فيما حقق فريق مرتبط 18 سنة بالأهلي ‏الفوز على سموحة بنتيجة 78-74 في ذهاب نهائي البطولة، قبل الفوز في لقاء الإياب اليوم، ليتوج الأهلي باللقب.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط دون انتظار نتيجة الفريق الأول لكرة السلة مع سموحة، بعد أن أصبحت تحصيل حاصل، حيث حافظ الفريق الاحمر على اللقب للسنة الثانية على التوالى.





