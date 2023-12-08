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24 منتخبا فى 8 مجموعات.. اتحاد الاسكواش يكشف مجموعات بطولة العالم للرجال

12/8/2023 2:38:12 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الاتحاد الدولي للاسكواش عن مجموعات منافسات بطولة العالم لفرق الرجال، المقرر إقامتها فى نيوزيلندا خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجارى.



ويشارك المنتخب الوطني الأول في البطولة باعتباره حامل اللقب في آخر نسختين، ويضم المنتخب الوطني علي فرج المصنف الأول عالميا، مصطفى عسل المصنف الرابع،
مازن هشام المصنف السابع، ويوسف سليمان المصنف 12.



ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.



وتم تقسيم فرق البطولة على 8 مجموعات يتأهل منها الأول والثانى للعب على المراكز من 1 إلى 16، ويلعب الثالث على المراكز من 17 إلى 24، وجاءت المجموعات كالتالى:



مجموعة A

مصر حامل اللقب

ماليزيا

إيرلندا



مجموعة B

إنجلترا المصنف الثانى للبطولة

جنوب أفريقيا

الفلبين



مجموعة C

فرنسا المصنف الثالث للبطولة

أستراليا

هولندا



مجموعة D

سويسرا المصنف الرابع للبطولة

نيجيريا

اليابان



مجموعة E

الولايات المتحدة المصنف الخامس للبطولة

جمهورية التشيك

جزر كوك



مجموعة F

ويلز المصنف السادس للبطولة

نيوزيلندا

كوريا الجنوبية



مجموعة G

اسكتلندا المصنف السابع للبطولة

كندا

سامواه



مجموعة H

هونج كونج المصنف الثامن

ألمانيا

تاهيتى












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