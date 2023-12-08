لاعبو البنك الأهلى يعودون للتدريبات استعدادا لمواجهة الجونة بدورى Nile .. صور

ويسعى طارق مصطفى خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء الدفاعية وتدريب المهاجمين على إنهاء الهجمات بشكل جيد والتمكن من تسجيل الأهداف.

ويستعد

فريق البنك الأهلى

حاليا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 14 من الشهر الجارى، ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" والمقرر إقامتها على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة السابعة مساء.

ويتذيل فريق البنك الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى

Nile" برصيد 3 نقاط فقط، حيث تعرض للهزيمة في 7 مباريات والفوز في مباراة واحدة.





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