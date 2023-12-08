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فوز الأهلى والزمالك وسموحة فى تاسع جولات دورى سيدات الطائرة

12/8/2023 2:38:12 PM
(MENAFN- Youm7) أقيمت على مدار اليوم الجمعة لقاءات قوية فى إطار تاسع جولات دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.



وشهدت هذه الجولة فوز كل من الصيد على الشمس 3/1، والأهلى على أصحاب الجياد 3/0، ووادى دجلة على الاتحاد السكندرى 3/0.



بينما شهدت المجموعة
الثانية فوز كل من سموحة على
المقاولون 3/1، والزمالك على هليولوليس 3/0، فيما تأجل لقاء 6 أكتوبر مع الطيران.



وشهدت الجولة الثامنة فوز كل من: الأهلى على الصيد 3/0، والاتحاد السكندرى على أصحاب الجياد 3/0، وادى دجلة على الواى 3/0، والشمس على دلفى 3/2، ضمن منافسات المجموعة الأولى.



فيما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من: الزمالك على المقاولون 3/1، وسبورتنج على هليوبوليس 3/0، وسموحة على 6 أكتوبر 3/1.












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