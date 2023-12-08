فوز الأهلى والزمالك وسموحة فى تاسع جولات دورى سيدات الطائرة

فوز الأهلى والزمالك وسموحة فى تاسع جولات دورى سيدات الطائرة
التاريخ
12/8/2023 2:38:12 PM
(MENAFN
- Youm7) أقيمت على مدار اليوم الجمعة لقاءات قوية فى إطار تاسع جولات دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.
وشهدت هذه الجولة فوز كل من الصيد على الشمس 3/1، والأهلى على أصحاب الجياد 3/0، ووادى دجلة على الاتحاد السكندرى 3/0.
بينما شهدت المجموعة
الثانية فوز كل من سموحة على
المقاولون 3/1، والزمالك على هليولوليس 3/0، فيما تأجل لقاء 6 أكتوبر مع الطيران.
وشهدت الجولة الثامنة فوز كل من: الأهلى على الصيد 3/0، والاتحاد السكندرى على أصحاب الجياد 3/0، وادى دجلة على الواى 3/0، والشمس على دلفى 3/2، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
فيما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من: الزمالك على المقاولون 3/1، وسبورتنج على هليوبوليس 3/0، وسموحة على 6 أكتوبر 3/1.
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