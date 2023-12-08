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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8/ 12/ 2023

12/8/2023 2:38:10 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 8/ 12/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، وجاء حصاد الأخبار الرياضية كالتالى.. الأهلي يدفع فاتورة إهدار الفرص بتعادل سلبي مع بلوزداد فى دوري الأبطال، وعبد الله جمعة يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة ساجرادا الأنجولى.


الأهلي يدفع فاتورة إهدار الفرص بتعادل سلبي مع بلوزداد فى دوري الأبطال




عبد الله جمعة يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة ساجرادا الأنجولى




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