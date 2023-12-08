حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8/ 12/ 2023

(MENAFN
- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم، الجمعة، الموافق 8/ 12/ 2023 العديد من الأخبار الهامة، وجاء حصاد الأخبار الرياضية كالتالى.. الأهلي يدفع فاتورة إهدار الفرص بتعادل سلبي مع بلوزداد فى دوري الأبطال، وعبد الله جمعة يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة ساجرادا الأنجولى.
الأهلي يدفع فاتورة إهدار الفرص بتعادل سلبي مع بلوزداد فى دوري الأبطال
عبد الله جمعة يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة ساجرادا الأنجولى
معتمد جمال: الحالة المعنوية للاعبى الزمالك مرتفعة وهدفنا الفوز على ساجرادا
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة ساجرادا الأنجولى
وصول حسين لبيب إلى الإمارات لحضور سوبر اليد
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مودرن فيوتشر من المطار للمران استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة
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