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فرنسا تدين الضربات الصاروخية الروسية الجديدة على أوكرانيا

12/8/2023 2:38:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 8 - 12 (كونا) -- دانت فرنسا اليوم الجمعة "بأشد العبارات" الضربات الصاروخية الروسية الجديدة في أوكرانيا والتي استهدفت منطقتي (دنيبروبتروفسك) و(خاركيف).
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إنه من خلال استهداف كامل أراضي أوكرانيا بشكل شبه يومي بضربات صاروخية وبطائرات بدون طيار وتكثيف الضربات مع بداية فصل الشتاء تواصل روسيا "استراتيجيتها الإرهابية في محاولة لتقويض قدرة الشعب الأوكراني على الصمود".
ونقل البيان عن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا القول إن بلادها ستواصل دعم صمود أوكرانيا وتزويدها بالمساعدة اللازمة لتمكينها من ممارسة شرعيتها الدفاعية بالتنسيق الوثيق مع شركائها.
وأكدت فرنسا أنها ستواصل أيضا دعمها للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها روسيا.
وأوضح البيان أن فرنسا ستواصل كذلك تقديم مساعداتها الغذائية إلى البلدان الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن العدوان الروسي.
وشنت روسيا مؤخرا ضربات صاروخية جديدة على أوكرانيا استهدفت خلالها منطقتي (دنيبروبتروفسك) و(خاركيف) ما أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل إضافة إلى عدد من الجرحى. (النهاية)

م ع / م م ج




MENAFN08122023000071011013ID1107562188

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