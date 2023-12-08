وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيس وزراء قطر إطلاق سراح الأسرى المتبقين لدى (حماس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 12 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الجمعة لمناقشة الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الأسرى المتبقين لدى حركة (حماس) واستمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن الجانبين أعربا خلال اللقاء الذي عقد في واشنطن عن التزامهما "بمواصلة التنسيق الوثيق بشأن الجهود الجارية لتسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن المتبقين مع استمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".
ووفق البيان أعرب وزير الخارجية الأمريكي لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن الامتنان لجهود قطر "الحاسمة" في تأمين إطلاق المحتجزين لدى حركة (حماس) والتوصل إلى الهدنة الإنسانية المؤقتة الأخيرة في قطاع (غزة) المحاصر.
وأضاف المتحدث أن بلينكن والشيخ محمد "أعادا التأكيد" خلال اللقاء الذي سبق اجتماع وزير الخارجية الأمريكي بالوفد الأوسع لمجموعة الاتصال المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على "قوة وأهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر".
كما شددا على "أهمية منع انتشار نطاق النزاع".
يذكر أنه بعد مرور أكثر من 46 يوما من عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة عقب إطلاق حركة (حماس) الفلسطينية عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي تم الاتفاق بوساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة على هدنة إنسانية لأربعة أيام بدأت في 24 نوفمبر الماضي وتم تمديدها ليومين إضافيين.
وكانت المفاوضات جارية لتمديد الهدنة التي تتضمن وقف إطلاق النار وإطلاق عدد محدد من المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر إلا أن جهود تمديد الهدنة لأيام إضافية تعثرت واستأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العنيف على القطاع بالإضافة إلى شنها حملة اعتقالات واسعة شملت مدنيين وصحفيين فلسطينيين. (النهاية)
رس ر / م م ج
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