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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيس وزراء قطر إطلاق سراح الأسرى المتبقين لدى (حماس)

12/8/2023 2:38:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 8 - 12 (كونا) -- التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الجمعة لمناقشة الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الأسرى المتبقين لدى حركة (حماس) واستمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن الجانبين أعربا خلال اللقاء الذي عقد في واشنطن عن التزامهما "بمواصلة التنسيق الوثيق بشأن الجهود الجارية لتسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن المتبقين مع استمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".
ووفق البيان أعرب وزير الخارجية الأمريكي لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن الامتنان لجهود قطر "الحاسمة" في تأمين إطلاق المحتجزين لدى حركة (حماس) والتوصل إلى الهدنة الإنسانية المؤقتة الأخيرة في قطاع (غزة) المحاصر.
وأضاف المتحدث أن بلينكن والشيخ محمد "أعادا التأكيد" خلال اللقاء الذي سبق اجتماع وزير الخارجية الأمريكي بالوفد الأوسع لمجموعة الاتصال المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على "قوة وأهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر".
كما شددا على "أهمية منع انتشار نطاق النزاع".
يذكر أنه بعد مرور أكثر من 46 يوما من عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة عقب إطلاق حركة (حماس) الفلسطينية عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي تم الاتفاق بوساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة على هدنة إنسانية لأربعة أيام بدأت في 24 نوفمبر الماضي وتم تمديدها ليومين إضافيين.
وكانت المفاوضات جارية لتمديد الهدنة التي تتضمن وقف إطلاق النار وإطلاق عدد محدد من المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر إلا أن جهود تمديد الهدنة لأيام إضافية تعثرت واستأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العنيف على القطاع بالإضافة إلى شنها حملة اعتقالات واسعة شملت مدنيين وصحفيين فلسطينيين. (النهاية)

رس ر / م م ج




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