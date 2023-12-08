مندوب فلسطين بالأمم المتحدث يحث مجلس الأمن على التصويت لمشروع قرار إماراتي باسم الإنسانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 12 (كونا) -- حث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم الجمعة مجلس الأمن الدولي على التصويت على مشروع قرار دولة الإمارات "باسم الإنسانية والعدالة والسلام".
جاء ذلك في كلمة منصور خلال جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمجلس مستخدما فيه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال منصور إن الحرب الإسرائيلية على غزة "هي جزء من الهجوم الذي يهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني كأمة وتدمير قضية فلسطين" مؤكدا ضرورة التحرك الآن باعتبار الوقت الراهن هو الأنسب للشجاعة والحسم والعمل.
وأوضح منصور أن هدف الكيان الإسرائيلي المحتل واضح "وهو إجبار الناس على المغادرة" مشددا على أن "الشعب الفلسطيني لن يموت عبثا ويستحق الاحترام".
وأشار إلى أن "ما يحدث في فلسطين الآن وما سيحدث بعد ذلك سيحدد مستقبل منطقتنا للأجيال القادمة وسيؤثر على العلاقات والتصورات في جميع أنحاء العالم للأجيال القادمة".
وتحدث السفير الفلسطيني عن "الهجمات البغيضة" التي تستهدف الأمم المتحدة بسبب احترامها لتفويضها الذي صاغته الدول الأعضاء داعيا إياهم إلى رفض مثل هذه الهجمات ووضع حد لها "خاصة في الوقت الذي يقع فيه موظفو المنظمة على الأرض ضحايا أيضا".
ونبه منصور إلى أن كل ما بني بعد الحرب العالمية الثانية كان لمنع وقوع الفظائع "التي تجري الآن في غزة ضد الشعب الفلسطيني المهجر" مشيرا إلى أن "مجرمي الحرب يقومون بذلك بدلا من أن يتلقوا اللوم يلومون ويهاجمون الجميع".
ومن المتوقع أن يصوت المجلس الأمن في وقت لاحق اليوم (بتوقيت نيويورك) على مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات - العضو العربي بالمجلس - يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري ومن دون شروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية. (النهاية)
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