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مندوب فلسطين بالأمم المتحدث يحث مجلس الأمن على التصويت لمشروع قرار إماراتي باسم الإنسانية

12/8/2023 2:38:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 8 - 12 (كونا) -- حث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم الجمعة مجلس الأمن الدولي على التصويت على مشروع قرار دولة الإمارات "باسم الإنسانية والعدالة والسلام".
جاء ذلك في كلمة منصور خلال جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمجلس مستخدما فيه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال منصور إن الحرب الإسرائيلية على غزة "هي جزء من الهجوم الذي يهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني كأمة وتدمير قضية فلسطين" مؤكدا ضرورة التحرك الآن باعتبار الوقت الراهن هو الأنسب للشجاعة والحسم والعمل.
وأوضح منصور أن هدف الكيان الإسرائيلي المحتل واضح "وهو إجبار الناس على المغادرة" مشددا على أن "الشعب الفلسطيني لن يموت عبثا ويستحق الاحترام".
وأشار إلى أن "ما يحدث في فلسطين الآن وما سيحدث بعد ذلك سيحدد مستقبل منطقتنا للأجيال القادمة وسيؤثر على العلاقات والتصورات في جميع أنحاء العالم للأجيال القادمة".
وتحدث السفير الفلسطيني عن "الهجمات البغيضة" التي تستهدف الأمم المتحدة بسبب احترامها لتفويضها الذي صاغته الدول الأعضاء داعيا إياهم إلى رفض مثل هذه الهجمات ووضع حد لها "خاصة في الوقت الذي يقع فيه موظفو المنظمة على الأرض ضحايا أيضا".
ونبه منصور إلى أن كل ما بني بعد الحرب العالمية الثانية كان لمنع وقوع الفظائع "التي تجري الآن في غزة ضد الشعب الفلسطيني المهجر" مشيرا إلى أن "مجرمي الحرب يقومون بذلك بدلا من أن يتلقوا اللوم يلومون ويهاجمون الجميع".
ومن المتوقع أن يصوت المجلس الأمن في وقت لاحق اليوم (بتوقيت نيويورك) على مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات - العضو العربي بالمجلس - يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري ومن دون شروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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