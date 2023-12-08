انطلاق بطولة الكويت الوطنية للاستعراض على الجليد (الفيغر) للفتيات بمشاركة 40 لاعبة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من منيرة الربيعة

الكويت - 8 - 12 (كونا) -- انطلقت منافسات بطولة الكويت الوطنية للاستعراض على الجليد (الفيغر ) للفتيات مساء اليوم الجمعة في صالة نادي الألعاب الشتوية الكويتي منظم البطولة بمشاركة نحو 40 لاعبة وسط مستويات لافتة في الأداء.

وأسفرت نتائج اليوم الأول للبطولة التي شملت إقامة عدد من المسابقات لمستويات وفئات سنية مختلفة عن تتويج اللاعبات نوار العتيق وحنين العوضي وبدور خالد ونرجس عاشور ودانة المعتوق وجوري الملا ولين الشريم والزين الطواري وفاطمة القلاف وزينة الخالدي وفاطمة المطوع بالمراكز الأولى ضمن فئاتهن المقررة.

وقال مدير لعبة (الفيغر) في النادي سالم العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نسخة هذا العام للبطولة -التي تستمر يومين - تتميز بمشاركة واسعة من اللاعبات لاسيما من اليافعات صغيرات السن مشيدا بالمستويات الرائعة التي ظهرت به اللاعبات في منافسات اليوم الأول.

وأوضح العجمي أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة لأنها تشكل فرصة بالنسبة لمدربة منتخب الكويت للعبة لاختيار أفضل العناصر للمشاركة في البطولات الخارجية المقبلة مثمنا دعم النادي المتواصل لتطوير هذه اللعبة الاستعراضية.

من جانبها قالت اللاعبة جوري الملا لـ(كونا) إن مشاركتها وزميلاتها في البطولة تشكل فرصة مهمة لهن للتعرف على مستواهن الفني مضيفة أن الحضور الجماهيري الجيد والتنظيم الرائع للبطولة من النادي أسهم في نجاحها بيومها الأول.

وفي نهاية منافسات اليوم توج رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي الفائزات بالمراكز الأولى لجميع المسابقات على أن تتواصل المنافسات غدا والتي ستركز على إقامة مسابقات للفئات ذات المستوى الأعلى.

وعلى هامش البطولة أقام النادي بطولة السرعة على الجليد (سبيد) لفئة البراعم ضمن مسابقة (الشورت تراك) وأسفرت عن فوز اللاعب فهد العبدالله بالمركز الأول متقدما على ياسين الصايغ وعمر عيادة اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. (النهاية) م ع ر