انطلاق بطولة الكويت الوطنية للاستعراض على الجليد (الفيغر) للفتيات بمشاركة 40 لاعبة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من منيرة الربيعة
الكويت - 8 - 12 (كونا) -- انطلقت منافسات بطولة الكويت الوطنية للاستعراض على الجليد (الفيغر ) للفتيات مساء اليوم الجمعة في صالة نادي الألعاب الشتوية الكويتي منظم البطولة بمشاركة نحو 40 لاعبة وسط مستويات لافتة في الأداء.
وأسفرت نتائج اليوم الأول للبطولة التي شملت إقامة عدد من المسابقات لمستويات وفئات سنية مختلفة عن تتويج اللاعبات نوار العتيق وحنين العوضي وبدور خالد ونرجس عاشور ودانة المعتوق وجوري الملا ولين الشريم والزين الطواري وفاطمة القلاف وزينة الخالدي وفاطمة المطوع بالمراكز الأولى ضمن فئاتهن المقررة.
وقال مدير لعبة (الفيغر) في النادي سالم العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نسخة هذا العام للبطولة -التي تستمر يومين - تتميز بمشاركة واسعة من اللاعبات لاسيما من اليافعات صغيرات السن مشيدا بالمستويات الرائعة التي ظهرت به اللاعبات في منافسات اليوم الأول.
وأوضح العجمي أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة لأنها تشكل فرصة بالنسبة لمدربة منتخب الكويت للعبة لاختيار أفضل العناصر للمشاركة في البطولات الخارجية المقبلة مثمنا دعم النادي المتواصل لتطوير هذه اللعبة الاستعراضية.
من جانبها قالت اللاعبة جوري الملا لـ(كونا) إن مشاركتها وزميلاتها في البطولة تشكل فرصة مهمة لهن للتعرف على مستواهن الفني مضيفة أن الحضور الجماهيري الجيد والتنظيم الرائع للبطولة من النادي أسهم في نجاحها بيومها الأول.
وفي نهاية منافسات اليوم توج رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي الفائزات بالمراكز الأولى لجميع المسابقات على أن تتواصل المنافسات غدا والتي ستركز على إقامة مسابقات للفئات ذات المستوى الأعلى.
وعلى هامش البطولة أقام النادي بطولة السرعة على الجليد (سبيد) لفئة البراعم ضمن مسابقة (الشورت تراك) وأسفرت عن فوز اللاعب فهد العبدالله بالمركز الأول متقدما على ياسين الصايغ وعمر عيادة اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. (النهاية) م ع ر
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