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تأهل ثلاثة لاعبين كويتيين لنهائي (كأس الأمير للبولينغ) في قطر

12/8/2023 2:38:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 8 - 12 (كونا)-- تأهل ثلاثة لاعبين كويتيين اليوم الجمعة إلى تصفيات الدور النهائي في بطولة (كأس الأمير للعبة البولينغ) التي تقام على صالة (مركز قطر الدولي للبولينغ) في العاصمة القطرية (الدوحة) بمشاركة نخبة من أبرز المصنفين على مستوى العالم.
وقال اللاعب خالد الدبيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأهل إلى تصفيات نهائي البطولة التي تقام غدا السبت إضافة إلى اللاعبين مصطفى الموسوي وعلي حيدر موضحا أن مجموع اللاعبين المتأهلين للدور النهائي يبلغ 16 لاعبا ويتم التصفية بينهم حتى يصل العدد إلى خمسة لاعبين في النهائي يتوج منهم بطلا للكأس.
وأضاف الدبيان أن البطولة قوية وفيها منافسة صعبة نظرا لمشاركة العديد من المحترفين من مختلف بلدان العالم وهم أصحاب أرقام عالمية متميزة في اللعبة ومنهم مشاركون أجانب حققوا مراكز متقدمة في بطولة (الكويت المفتوحة) التي أقيمت في أكتوبر الماضي.
وبين أن اللاعبين الكويتيين المشاركين في البطولة قدموا مستوى جيدا حيث استطاعوا التأهل للأدوار النهائية.
وكان قد تأهل من التصفيات الأولى للأدوار قبل النهائية من اللاعبين الكويتيين المشاركين في البطولة ستة لاعبين هم مصطفى الموسوي وعلي حيدر ومحمد عبدالله وخالد الدبيان وإبراهيم الجدي وجاسم الصقر إلا أن ثلاثة لاعبين فقط نجحوا بالتأهل للدور النهائي.
يذكر أن منافسات بطولة (كأس الأمير للبولينغ) التي ينظمها الاتحاد القطري للعبة انطلقت 30 نوفمبر الماضي وتستمر حتى التاسع من ديسمبر الجاري وقد خصص الاتحاد القطري للعبة جوائز قيمة للبطولة حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 25 ألف دولار فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 16 ألف دولار وصاحب المركز الثالث على 12 ألف دولار. (النهاية) س س س / م م ج

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