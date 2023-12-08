تأهل ثلاثة لاعبين كويتيين لنهائي (كأس الأمير للبولينغ) في قطر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 8 - 12 (كونا)-- تأهل ثلاثة لاعبين كويتيين اليوم الجمعة إلى تصفيات الدور النهائي في بطولة (كأس الأمير للعبة البولينغ) التي تقام على صالة (مركز قطر الدولي للبولينغ) في العاصمة القطرية (الدوحة) بمشاركة نخبة من أبرز المصنفين على مستوى العالم.
وقال اللاعب خالد الدبيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأهل إلى تصفيات نهائي البطولة التي تقام غدا السبت إضافة إلى اللاعبين مصطفى الموسوي وعلي حيدر موضحا أن مجموع اللاعبين المتأهلين للدور النهائي يبلغ 16 لاعبا ويتم التصفية بينهم حتى يصل العدد إلى خمسة لاعبين في النهائي يتوج منهم بطلا للكأس.
وأضاف الدبيان أن البطولة قوية وفيها منافسة صعبة نظرا لمشاركة العديد من المحترفين من مختلف بلدان العالم وهم أصحاب أرقام عالمية متميزة في اللعبة ومنهم مشاركون أجانب حققوا مراكز متقدمة في بطولة (الكويت المفتوحة) التي أقيمت في أكتوبر الماضي.
وبين أن اللاعبين الكويتيين المشاركين في البطولة قدموا مستوى جيدا حيث استطاعوا التأهل للأدوار النهائية.
وكان قد تأهل من التصفيات الأولى للأدوار قبل النهائية من اللاعبين الكويتيين المشاركين في البطولة ستة لاعبين هم مصطفى الموسوي وعلي حيدر ومحمد عبدالله وخالد الدبيان وإبراهيم الجدي وجاسم الصقر إلا أن ثلاثة لاعبين فقط نجحوا بالتأهل للدور النهائي.
يذكر أن منافسات بطولة (كأس الأمير للبولينغ) التي ينظمها الاتحاد القطري للعبة انطلقت 30 نوفمبر الماضي وتستمر حتى التاسع من ديسمبر الجاري وقد خصص الاتحاد القطري للعبة جوائز قيمة للبطولة حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 25 ألف دولار فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 16 ألف دولار وصاحب المركز الثالث على 12 ألف دولار. (النهاية) س س س / م م ج
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