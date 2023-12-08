لبنان يدعو إلى وقف تعديات الاحتلال على حدوده وتطبيق القرار 1701

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 8 - 12 (كونا) -- دعا لبنان اليوم الجمعة الى وقف تعديات الاحتلال الإسرائيلي على حدوده الجنوبية مطالبا بالتطبيق الكامل للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي ويحمل الرقم 1701.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب أعلن خلال استقباله وفدا فرنسيا ترحيب لبنان بالتطبيق الكامل للقرار 1701 مذكرا بأن "الخروقات السراإئيلية تزيد على 30 ألف خرق منذ العام 2006".
وطالب بو حبيب بإظهار الحدود البرية اللبنانية وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق والنقاط المحتلة وبعدم استخدام الاجواء اللبنانية منطلقا للاعتداء على سوريا.
كما حث على دعم المؤسسات اللبنانية الحكومية معتبرا أن دعم الجيش اللبناني يبقى أساسيا لتطبيق القرار الدولي المذكور والذي صدر عقب الحرب التي وقعت بين الكيان الاسرائيلي المحتل و(حزب الله) في عام 2006.
وضم الوفد الفرنسي المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا فريديريك موندولوني والمديرة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الجيوش الفرنسية آليس روفو. (النهاية)
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