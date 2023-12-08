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لبنان يدعو إلى وقف تعديات الاحتلال على حدوده وتطبيق القرار 1701

12/8/2023 2:38:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 8 - 12 (كونا) -- دعا لبنان اليوم الجمعة الى وقف تعديات الاحتلال الإسرائيلي على حدوده الجنوبية مطالبا بالتطبيق الكامل للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي ويحمل الرقم 1701.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب أعلن خلال استقباله وفدا فرنسيا ترحيب لبنان بالتطبيق الكامل للقرار 1701 مذكرا بأن "الخروقات السراإئيلية تزيد على 30 ألف خرق منذ العام 2006".
وطالب بو حبيب بإظهار الحدود البرية اللبنانية وانسحاب جيش الاحتلال من المناطق والنقاط المحتلة وبعدم استخدام الاجواء اللبنانية منطلقا للاعتداء على سوريا.
كما حث على دعم المؤسسات اللبنانية الحكومية معتبرا أن دعم الجيش اللبناني يبقى أساسيا لتطبيق القرار الدولي المذكور والذي صدر عقب الحرب التي وقعت بين الكيان الاسرائيلي المحتل و(حزب الله) في عام 2006.
وضم الوفد الفرنسي المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا فريديريك موندولوني والمديرة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الجيوش الفرنسية آليس روفو. (النهاية)

ك ب ش / ر ج



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