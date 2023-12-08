وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 12 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الجمعة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل من بوريل.
ووفقا للبيان فقد ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
كما بحث الجانبان تداعيات الأزمة الراهنة على الصعيد الإنساني. (النهاية)
ع ش / م م ج
MENAFN08122023000071011013ID1107562181
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.