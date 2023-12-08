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وزير الخارجية السعودي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

12/8/2023 2:38:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 12 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الجمعة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل من بوريل.
ووفقا للبيان فقد ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
كما بحث الجانبان تداعيات الأزمة الراهنة على الصعيد الإنساني. (النهاية)

ع ش / م م ج




MENAFN08122023000071011013ID1107562181

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