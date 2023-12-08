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الرئيس التركي: العالم يمر بمرحلة مؤلمة بسبب المجازر الإسرائيلية في غزة

12/8/2023 2:38:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 8 - 12 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن العالم يمر بمرحلة مؤلمة للغاية بسبب المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وأنه من دون منع وحشية هذا الاحتلال فلن يشعر أحد في العالم بالأمان.
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها أمام منتدى تعقده في إسطنبول قناة "تي. آر. تي" التركية الناطقة بالإنجليزية "نعيش في زمن نحتاج فيه إلى السلام وخاصة السلام العادل أكثر من أي وقت مضى".
وتابع "إذا لم نتمكن من منع وحشية إسرائيل فلن يشعر أحد في أي مكان بالعالم بأمان".
وقال أردوغان إن تركيا مستعدة لتحمل المسؤولية لمنع المزيد من إراقة الدماء وحدوث الدمار وذرف الدموع في غزة.
وذكر أن أكثر من 70 صحفيا قتلوا في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ أكثر من شهرين منهم واحد من وكالة (الأناضول) التركية وآخر مصاب من الوكالة نفسسها وتابع "أين العالم؟ أين وسائل الإعلام العالمية الشهيرة؟.
وأضاف "للأسف الأبرياء هم من يدفعون ثمن كل لحظة تضيع دون تحقيق سلام دائم".
وتابع "أصبحنا ندرك بشكل أفضل أن المنظمات الدولية المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين لا تملك القدرة على حل المشاكل".
وقال إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو وأعوانه سيحاكمون بالطريقة نفسها التي حوكم وأدين فيها الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش وأنهم سيدانون في نهاية المطاف.
وأضاف "إنهم (نتنياهو وداعميه) إرهابيون وسيحاكمون بالتأكيد في محكمة العدل في لاهاي".
وأكد الرئيس التركي أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع كسر عزيمة المقاومة التي يتحلى بها سكان قطاع غزة رغم كل همجيته مشددا على أن الاحتلال يخسر أيضا الحرب الدعائية في وسائل الإعلام. (النهاية)

ط ا / ه س ص




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