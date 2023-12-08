الرئيس التركي: العالم يمر بمرحلة مؤلمة بسبب المجازر الإسرائيلية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 8 - 12 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن العالم يمر بمرحلة مؤلمة للغاية بسبب المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وأنه من دون منع وحشية هذا الاحتلال فلن يشعر أحد في العالم بالأمان.
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها أمام منتدى تعقده في إسطنبول قناة "تي. آر. تي" التركية الناطقة بالإنجليزية "نعيش في زمن نحتاج فيه إلى السلام وخاصة السلام العادل أكثر من أي وقت مضى".
وتابع "إذا لم نتمكن من منع وحشية إسرائيل فلن يشعر أحد في أي مكان بالعالم بأمان".
وقال أردوغان إن تركيا مستعدة لتحمل المسؤولية لمنع المزيد من إراقة الدماء وحدوث الدمار وذرف الدموع في غزة.
وذكر أن أكثر من 70 صحفيا قتلوا في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ أكثر من شهرين منهم واحد من وكالة (الأناضول) التركية وآخر مصاب من الوكالة نفسسها وتابع "أين العالم؟ أين وسائل الإعلام العالمية الشهيرة؟.
وأضاف "للأسف الأبرياء هم من يدفعون ثمن كل لحظة تضيع دون تحقيق سلام دائم".
وتابع "أصبحنا ندرك بشكل أفضل أن المنظمات الدولية المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين لا تملك القدرة على حل المشاكل".
وقال إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو وأعوانه سيحاكمون بالطريقة نفسها التي حوكم وأدين فيها الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش وأنهم سيدانون في نهاية المطاف.
وأضاف "إنهم (نتنياهو وداعميه) إرهابيون وسيحاكمون بالتأكيد في محكمة العدل في لاهاي".
وأكد الرئيس التركي أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع كسر عزيمة المقاومة التي يتحلى بها سكان قطاع غزة رغم كل همجيته مشددا على أن الاحتلال يخسر أيضا الحرب الدعائية في وسائل الإعلام. (النهاية)
ط ا / ه س ص
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