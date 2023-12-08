دوري (روشن) السعودي: (الهلال) يفوز على (الطائي) بهدفين مقابل هدف

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 12 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) السعودي اليوم الجمعة على نظيره (الطائي) بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم.
جاء ذلك خلال لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري على ملعب (الأمير عبدالعزيز بن جلوي) في حائل.
ومنذ بداية المبارة لعب (الهلال) مهاجما ليحرز نجمه سالم الدوسري الهدف الأول في الدقيقة 20 قبل أن يسجل المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ركلة جزاء فيما جاء هدف (الطائي) عن طريق اللاعب طارق عبدالله عند الدقيقة 50.
وبهذا الفوز عزز (الهلال) صدارته لترتيب الدوري برصيد 44 نقطة فيما بقي (الطائي) عند 17 نقطة في المركز ال 12. (النهاية)
ع ش / ر ج
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