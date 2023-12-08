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دوري (روشن) السعودي: (الهلال) يفوز على (الطائي) بهدفين مقابل هدف

12/8/2023 2:38:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 8 - 12 (كونا) -- فاز فريق (الهلال) السعودي اليوم الجمعة على نظيره (الطائي) بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين في كرة القدم.
جاء ذلك خلال لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري على ملعب (الأمير عبدالعزيز بن جلوي) في حائل.
ومنذ بداية المبارة لعب (الهلال) مهاجما ليحرز نجمه سالم الدوسري الهدف الأول في الدقيقة 20 قبل أن يسجل المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ركلة جزاء فيما جاء هدف (الطائي) عن طريق اللاعب طارق عبدالله عند الدقيقة 50.
وبهذا الفوز عزز (الهلال) صدارته لترتيب الدوري برصيد 44 نقطة فيما بقي (الطائي) عند 17 نقطة في المركز ال 12. (النهاية)

ع ش / ر ج



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