أطباء بلا حدود: عدم تحرك مجلس الأمن يجعله شريكا بالمجزرة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 08 كانون الأول (بترا)- عدّت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، أن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي حيال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يجعله "شريكا بالمجزرة" المرتكبة في قطاع غزة.

وقالت المنظمة غير الحكومية " ان عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول (الدائمة العضوية) لا سيما الولايات المتحدة، يجعلها شريكا في المجزرة الجارية".

وفي تدوينة عبر الحساب الرسمي، على منصة (إكس)، عدّت منظمة أطباء بلا حدود فشل مجلس الأمن الدولي بالتحرك الآن لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار في غزة، سيكون "أمرا لا يغتفر".

تأتي دعوات منظمة أطباء بلا حدود في الوقت الذي يبتّ مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، تحت ضغط الأمين العام للأمم المتحدة، في دعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في قطاع غزة، في عملية تصويت غير محسومة النتائج في ظل أوضاع دبلوماسية مشحونة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

08/12/2023 21:55:46