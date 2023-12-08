الصين: هناك أزمة كبيرة في غزة والسلام الإقليمي على حافة الهاوية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 8 كانون الأول (بترا)- حذّر ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، السفير تشانغ جون، اليوم الجمعة، من الوضع المتدهور في غزة؛ إذ إن "هناك أزمة أكبر وشيكة" فيما السلام والأمن الإقليميان "على حافة الهاوية".

وقال، خلال جلسة مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إن مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس دعوة المجتمع الدولي، الذي تدعمه الصين وتشارك في رعايته، مؤكدا على أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو وحده الذي سينقذ الأرواح ويمهد الطريق لحل الدولتين.

كما تحدث في الجلسة مندوبو بقية الدول الأعضاء بالمجلس بالإضافة الى مندوبي مصر وإندونيسيا وقطر.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس الأمن، مرة أخرى، في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت نيويورك، الواحدة والنصف من ليل السبت، بتوقيت الأردن، للتصويت على المشروع الذي قدمته دولة الامارات العربية، باسم الدول العربية، ويدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.

-- (بترا)

م د/م د/ح أ

08/12/2023 21:23:41