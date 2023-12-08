الصين: هناك أزمة كبيرة في غزة والسلام الإقليمي على حافة الهاوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 8 كانون الأول (بترا)- حذّر ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، السفير تشانغ جون، اليوم الجمعة، من الوضع المتدهور في غزة؛ إذ إن "هناك أزمة أكبر وشيكة" فيما السلام والأمن الإقليميان "على حافة الهاوية".
وقال، خلال جلسة مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إن مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس دعوة المجتمع الدولي، الذي تدعمه الصين وتشارك في رعايته، مؤكدا على أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو وحده الذي سينقذ الأرواح ويمهد الطريق لحل الدولتين.
كما تحدث في الجلسة مندوبو بقية الدول الأعضاء بالمجلس بالإضافة الى مندوبي مصر وإندونيسيا وقطر.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس الأمن، مرة أخرى، في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت نيويورك، الواحدة والنصف من ليل السبت، بتوقيت الأردن، للتصويت على المشروع الذي قدمته دولة الامارات العربية، باسم الدول العربية، ويدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.
-- (بترا)
م د/م د/ح أ
08/12/2023 21:23:41
MENAFN08122023000117011021ID1107562175
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