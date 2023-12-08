تعادل الفيصلي وسحاب في دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الاول(بترا) - تعادل فريقا الفيصلي وسحاب اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتعادل الفريقان، بهدف لكل منهما، سجلهما أحمد أبوكبير لسحاب، وحسام أبوالذهب للفيصلي، ليرفع الأخير رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع سحاب رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.

وتختتم مباريات الأسبوع يوم غد السبت، بلقائين، يجمع الأول السىلط والأهلي، فيما يلتقي في المباراة الثانية الرمثا وشباب العقبة.

--(بترا)

ض ع/م د/ح أ

08/12/2023 21:22:25