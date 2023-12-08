تعادل الفيصلي وسحاب في دوري المحترفين
التاريخ
12/8/2023 2:37:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 كانون الاول(بترا) - تعادل فريقا الفيصلي وسحاب اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل الفريقان، بهدف لكل منهما، سجلهما أحمد أبوكبير لسحاب، وحسام أبوالذهب للفيصلي، ليرفع الأخير رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع سحاب رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.
وتختتم مباريات الأسبوع يوم غد السبت، بلقائين، يجمع الأول السىلط والأهلي، فيما يلتقي في المباراة الثانية الرمثا وشباب العقبة.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
08/12/2023 21:22:25
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