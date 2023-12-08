أبوالغيط يناشد الدول الكبرى لوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 8 كانون الأول (بترا)- ناشد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الدول الكبرى، للمطالبة بوقف إطلاق النار، و تكثيف الضغط الدبلوماسي بكل الطرق في هذه المرحلة الدقيقة.
وأكد ابو الغيط في تدوينه على موقع (X)، التمسك ببصيص أمل في إمكانية السماح لمجلس الأمن باعتماد مشروع القرار المطروح عليه اليوم، لوقف إطلاق النار في غزة.
كما طالب الأمين العام، الدول المحبة للسلام والراغبة، بوقف العدوان الهمجي على غزة الانضمام إلى قائمة الدول المتبنية لهذا المشروع المهم، مشيرًا إلى أن إفشال القرار في المجلس في هذه المرحلة، قد يذهب بالوضع إلى مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور، ويهدد الاستقرار الإقليمي الهش.
--(بترا)
ن ا/م د/ح أ
08/12/2023 20:47:16
MENAFN08122023000117011021ID1107562173
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