مؤسسات حقوقية فلسطينية تستنكر تعريض مواطنين في غزة لأساليب حاطة بالكرامة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 كانون الأول(بترا)- استنكرت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، اليوم الجمعة، نشر قوات الاحتلال الإسرائيلي صورًا ومقاطع فيديو لاعتقال عشرات السكان الفلسطينيين من شمال غزة، أمس الخميس 7 كانون الأول، وتعريضهم لأساليب حاطة بالكرامة، بما في ذلك تعريتهم وإجبارهم على الجلوس في الشارع وهم مقيدو الأيدي وعراة إلاً من اللباس الداخلي السفلي، ثم نقلهم بشاحنات إلى أماكن مجهولة.

وبحسب بيان للمؤسسات الثلاثة اليوم، فإن المعلومات الأولية التي تابعتها طواقم المؤسسات، ووفقا لما نشره أقارب لعدد من هؤلاء المعتقلين؛ تشير إلى أن غالبية هؤلاء اعتقلوا من منازلهم في مشروع بيت لاهيا، ومن داخل مراكز الإيواء بعدما اقتادتهم قوات الاحتلال من وسط عائلاتهم، وعُرف منهم الصحفي ضياء الكحلوت.

وأكدت المؤسسات أنه بناءً على المعلومات الأولية التي حصلت عليها طواقمها عن تعرض العديد من المعتقلين للضرب والتنكيل وإطلاق النار والتصفية الجسدية فضلا عن استخدامهم كدروع بشرية عبر إجبارهم على الجلوس لساعات في الشوارع وقرب ثكنات الاحتلال، يستوجب التحقيق والمساءلة.

وأدانت استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، لليوم الـ 63 على التوالي، وما يتخلل ذلك من انتهاكات جسيمة بما فيها قصف منازل على رؤوس ساكنيها، ومراكز إيواء واستهداف مستشفيات، وتنفيذ اعتقالات جماعية، مؤكدة ضرورة التحرك الفوري من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها.

وأكدت المؤسسات، أن الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة أدت إلى استشهاد واصابة مئات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة أن طواقمها تلقت معلومات مؤكدة عن وجود شهداء ومصابين في عدد من المنازل ومراكز الإيواء بمناطق التوغل، وهم بحاجة لإجلاء عاجل للمستشفيات والمراكز الطبية.

وبناءً على ذلك، طالبت المؤسسات منظمة الصليب الأحمر بالعمل لضمان الوصول لهؤلاء الضحايا وتأمين إخراجهم، ونؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لإلزامها بتوفير ممرات آمنة وتسهيل الوصول لأماكن الاستهداف المدنية لإجلاء الضحايا وضمان تقديم العلاج للمصابين.

وأشارت إلى استمرار التدهور الإنساني في مجمل قطاع غزة، وبات مئات آلاف النازحين يعانون من جوع حقيقي وحرمان من الوصول للماء، في وقت ارتفع فيه عدد النازحين إلى قرابة 2 مليون نازح، منهم مئات الالاف لا يجدون مكان يأوون إليه، وتفتقر أغلب مراكز الإيواء بما فيها تلك التي تديرها الأونروا إلى الحد الأدنى من الخدمات بما في ذلك الطعام والماء وخدمات النظافة والاستحمام، وهو واقع كارثي بدأ يفضي إلى تفشي أمراض مختلفة.

ودعت شعوب العالم ومنظمات المجتمع المدني والقوى المؤثرة إلى تفعيل حراكها وممارسة كل أشكال الضغط السياسي والقانوني على حكومات بلادهم خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لتغير موقفها وتوقف دعمها لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالبت، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع الخطط والترتيبات الإسرائيلية لتنفيذ النكبة الثانية للفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت المؤسسات الحقوقية الثلاثة، المجتمع لدولي، بضمان إنهاء الاحتلال وتفكيك الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وإلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التمييزية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير دون قيد أو شرط.

--(بترا)

أ ش/م د/ح أ

08/12/2023 20:45:22