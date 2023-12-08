فرنسا: نٌدين قرارات اسرائيل الاستعمارية ضد الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 8 كانون الأول(بترا)- قال الممثل الدائم لفرنسا لدى الامم المتحدة، السفير نيكولا دي ريفيير اليوم ان بلاده "تدين وبقوة القرارات الأخيرة المتعلقة بالاستعمار وأعمال العنف التي تمارسها جماعات المستوطنين ضد الفلسطينيين".
وأشار دي ريفيير أمام مجلس الامن الى أن فرنسا تدرس اتخاذ تدابير لحظر السفر وتجميد الأصول.
وطالب دي ريفيير ب"هدنة إنسانية جديدة وفورية ودائمة" والتي يجب أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار مشددا على ضرورة "أن نعمل ونواصل تعبئتنا الجماعية من أجل سكان غزة".
وقال ايضا انه من "المهم الآن هو استعادة الأفق السياسي، على أساس الحل الوحيد القابل للتطبيق"، وهو حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن مشيرا إن الرئيس الفرنسي ملتزم تماما ويواصل مناقشاته من أجل التوصل إلى حل مع الشركاء في المنطقة.
وأضاف ان فرنسا تأسف لقرار السلطات الإسرائيلية عدم تجديد تأشيرة لين هاستينغز، المنسق المقيم للأمم المتحدة، الذي من المقرر أن تغادر الأسبوع المقبل.
-- (بترا)
م د/ح أ
08/12/2023 20:42:29
MENAFN08122023000117011021ID1107562171
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