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فرنسا: نٌدين قرارات اسرائيل الاستعمارية ضد الفلسطينيين

12/8/2023 2:37:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 8 كانون الأول(بترا)- قال الممثل الدائم لفرنسا لدى الامم المتحدة، السفير نيكولا دي ريفيير اليوم ان بلاده "تدين وبقوة القرارات الأخيرة المتعلقة بالاستعمار وأعمال العنف التي تمارسها جماعات المستوطنين ضد الفلسطينيين".
وأشار دي ريفيير أمام مجلس الامن الى أن فرنسا تدرس اتخاذ تدابير لحظر السفر وتجميد الأصول.
وطالب دي ريفيير ب"هدنة إنسانية جديدة وفورية ودائمة" والتي يجب أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار مشددا على ضرورة "أن نعمل ونواصل تعبئتنا الجماعية من أجل سكان غزة".
وقال ايضا انه من "المهم الآن هو استعادة الأفق السياسي، على أساس الحل الوحيد القابل للتطبيق"، وهو حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن مشيرا إن الرئيس الفرنسي ملتزم تماما ويواصل مناقشاته من أجل التوصل إلى حل مع الشركاء في المنطقة.
وأضاف ان فرنسا تأسف لقرار السلطات الإسرائيلية عدم تجديد تأشيرة لين هاستينغز، المنسق المقيم للأمم المتحدة، الذي من المقرر أن تغادر الأسبوع المقبل.
-- (بترا)
م د/ح أ
08/12/2023 20:42:29

MENAFN08122023000117011021ID1107562171

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