المملكة المتحدة تطالب اسرائيل بالتراجع عن بناء مستوطنات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 8 كانون الأول(بترا)- أكدت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، اليوم على أن إعلانات إسرائيل عن الموافقة على بناء مستوطنات جديدة هناك مثيرة للقلق وأنها لن تؤدي إلا إلى رفع التوترات.
وقالت وودوارد في كلمة امام مجلس الأمن الذي ناقش القضية الفلسطينية، "دعونا نكون واضحين: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، إنها تشكل عقبة أمام السلام، وتهدد الجدوى المادية وتحقيق حل الدولتين" داعية الى "التراجع الفوري عن السياسة الإسرائيلية بشأن التوسع".
وشددت وودوارد على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة والعمل على تجنب التصعيد في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة".
-- (بترا)
م د/ح أ
08/12/2023 20:36:56
MENAFN08122023000117011021ID1107562170
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