المملكة المتحدة تطالب اسرائيل بالتراجع عن بناء مستوطنات

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 8 كانون الأول(بترا)- أكدت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، اليوم على أن إعلانات إسرائيل عن الموافقة على بناء مستوطنات جديدة هناك مثيرة للقلق وأنها لن تؤدي إلا إلى رفع التوترات.

وقالت وودوارد في كلمة امام مجلس الأمن الذي ناقش القضية الفلسطينية، "دعونا نكون واضحين: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، إنها تشكل عقبة أمام السلام، وتهدد الجدوى المادية وتحقيق حل الدولتين" داعية الى "التراجع الفوري عن السياسة الإسرائيلية بشأن التوسع".

وشددت وودوارد على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة والعمل على تجنب التصعيد في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة".

-- (بترا)

م د/ح أ

08/12/2023 20:36:56