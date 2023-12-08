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الولايات المتحدة لا تؤيد دعوات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

12/8/2023 2:37:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 08 كانون الأول (بترا)- قال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة، "إن بلاده لا تؤيد دعوات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة".
وأضاف أن ذلك لن يؤدي سوى إلى غرس بذور الحرب المقبلة حسب زعمه "لأن حماس لا ترغب في تحقيق السلام الدائم أو حل الدولتين".
وانتقد ما وصفه بفشل مجلس الأمن الدولي في إدانة هجمات حماس في السابع من تشرين الأول.
وقال إن الحركة ستواصل احتجاز الرهائن إذا وضعت إسرائيل- من جانب واحد- أسلحتها جانبا اليوم كما تطالب بذلك بعض الدول.
وأضاف أن الولايات المتحدة فيما تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها ضد الأعمال الإرهابية والفظائع المروعة، فإنها تقوم- على أعلى المستويات- بجهود دبلوماسية مكثفة لإنقاذ الأرواح ووضع أسس السلام الدائم، وفق قوله .
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
08/12/2023 20:34:59

MENAFN08122023000117011021ID1107562169

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