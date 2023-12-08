الولايات المتحدة لا تؤيد دعوات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 08 كانون الأول (بترا)- قال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة، "إن بلاده لا تؤيد دعوات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة".
وأضاف أن ذلك لن يؤدي سوى إلى غرس بذور الحرب المقبلة حسب زعمه "لأن حماس لا ترغب في تحقيق السلام الدائم أو حل الدولتين".
وانتقد ما وصفه بفشل مجلس الأمن الدولي في إدانة هجمات حماس في السابع من تشرين الأول.
وقال إن الحركة ستواصل احتجاز الرهائن إذا وضعت إسرائيل- من جانب واحد- أسلحتها جانبا اليوم كما تطالب بذلك بعض الدول.
وأضاف أن الولايات المتحدة فيما تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها ضد الأعمال الإرهابية والفظائع المروعة، فإنها تقوم- على أعلى المستويات- بجهود دبلوماسية مكثفة لإنقاذ الأرواح ووضع أسس السلام الدائم، وفق قوله .
--(بترا)
رصد/ي أ/ح أ
08/12/2023 20:34:59
MENAFN08122023000117011021ID1107562169
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