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السفير الفلسطيني : استثناء إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي

12/8/2023 2:37:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 8 كانون الأول (بترا)- شدد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الجمعة، على عالمية القانون الدولي، وأن استثناء إسرائيل منه يجب أن ينتهي الآن، مطالبًا باحترام الشعب الفلسطيني كون هدف الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة ليس الأمن، بل الحيلولة دون أي احتمال للاستقلال والسلام الفلسطيني إلى الأبد.
وقال أمام مجلس الامن الدولي الذي يناقش الحرب على غزة، أن "هذه النوايا واضحة في القطاع، وكذلك في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية"
وقال منصور "توقفوا عن إعادة كتابة القانون الدولي ليتناسب مع الجرائم الإسرائيلية وتوقفوا عن الدعوة إلى احترام القانون الدولي بينما تدعمون هجوما مزقه إلى أشلاء".
وأكد منصور أن "الشعب الفلسطيني لن يموت عبثا، الشعب الفلسطيني يستحق الاحترام، لقد استحقيناه، ودفعنا أغلى ثمن لإنهائه، أظهروا لنا الاحترام، ليس بالقول بل بالأفعال، أظهروا لنا الاحترام لحياتنا وأرواحنا"، مؤكدًا "أن القصف الإسرائيلي المتواصل وضع كل عائق محتمل أمام المساعدات الإنسانية ووصولها".
وأضاف منصور، أن كل من يقول إنه ضد تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني؛ فعليه أن يكون مع وقف فوري لإطلاق النار، مضيفا بالقول إنه: "عندما ترفض الدعوة إلى وقف إطلاق النار، فإنك ترفض الدعوة إلى الشيء الوحيد الذي يمكن أن يضع حداً لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
-- (بترا)
م د/ح أ
08/12/2023 20:24:12

MENAFN08122023000117011021ID1107562168

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