إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار عند حاجز دوتان غرب جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 8 كانون الأول(بترا) - أصيب جندي إسرائيلي مساء اليوم الجمعة بجروح إثر عملية إطلاق نار وقعت عند حاجز "دوتان" الإسرائيلي قرب بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية .

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان وقوع عملية إطلاق نار استهدفت موقعا عسكريا قرب يعبد في شمال الضفة الغربية المحتلة. وذكر أن العملية أسفرت عن إصابة جندي اسرائيلي، فيما شوهد توجه مركبة إسعاف إسرائيلية إلى موقع العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته شرعت بأعمال بحث في المنطقة وأغلقت العديد من الطرق.

--(بترا)

م . ف/ح أ

08/12/2023 20:17:36