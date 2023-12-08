إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار عند حاجز دوتان غرب جنين

إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار عند حاجز دوتان غرب جنين
التاريخ
12/8/2023 2:37:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 8 كانون الأول(بترا) - أصيب جندي إسرائيلي مساء اليوم الجمعة بجروح إثر عملية إطلاق نار وقعت عند حاجز "دوتان" الإسرائيلي قرب بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية .
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان وقوع عملية إطلاق نار استهدفت موقعا عسكريا قرب يعبد في شمال الضفة الغربية المحتلة. وذكر أن العملية أسفرت عن إصابة جندي اسرائيلي، فيما شوهد توجه مركبة إسعاف إسرائيلية إلى موقع العملية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته شرعت بأعمال بحث في المنطقة وأغلقت العديد من الطرق.
--(بترا)
م . ف/ح أ
08/12/2023 20:17:36
MENAFN08122023000117011021ID1107562166
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