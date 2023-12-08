روسيا: المشكلة تكمن بعدم صدور قرار مٌلزم لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 8 كانون الأول(بترا)- قال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الامم المتحدة، السفير ديميتري بوليانسكي، اليوم ان المشكلة بالنسبة للعدوان على غزة هو عدم اتخاذ مجلس الامن اي قرار مٌلزم لوقف الحرب.
واشار وليانسكي الى الظروف اليائسة التي يواجهها المدنيون في غزة، مضيفا ان مجلس الامن لم يتخذ أي قرار واضح وملزم يطالب - وليس يدعو - الأطراف بوقف العنف.
وقال إن المناقشات هنا لا تعدو أن تكون مجرد "كلمات فارغة" مضيفا ان إغراق غزة بمياه البحر من قبل الجيش الإسرائيلي كتكتيك حرب، سيكون بمثابة جريمة حرب.
وأعلن المسؤول الروسي "أن أمام المجلس اليوم فرصة جيدة "لإنهاء هذا الوضع غير الطبيعي والقيام بما يتوقعه المجتمع الدولي منه"، وذلك من خلال تمرير قرار لوقف إطلاق النار في وقت لاحق اليوم".
يذكر ان الامارات العربية المتحدة، قدمت مشروع قرار سيتم التصويت عليه في وقت متأخر الليلة يدعو الى وقف انساني لاطلاق النار فورا.
وأعرب بوليانسكي الذي تكلم باللغة العربية أيضا، انه لا ينبغي لنا أن نغفل احتمالات التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية على أساس "صيغة الدولتين"، التي نعتبرها ليس لها بديل مضيفا "نحن مستعدون للعمل على هذا الأمر، لكن المهمة الأساسية اليوم هي وقف الأعمال العدائية و"إنقاذ المدنيين الفلسطينيين من الإبادة".
-- (بترا)
م د/ح أ
08/12/2023 20:14:49
MENAFN08122023000117011021ID1107562165
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