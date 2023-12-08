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روسيا: المشكلة تكمن بعدم صدور قرار مٌلزم لوقف الحرب على غزة

12/8/2023 2:37:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 8 كانون الأول(بترا)- قال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الامم المتحدة، السفير ديميتري بوليانسكي، اليوم ان المشكلة بالنسبة للعدوان على غزة هو عدم اتخاذ مجلس الامن اي قرار مٌلزم لوقف الحرب.
واشار وليانسكي الى الظروف اليائسة التي يواجهها المدنيون في غزة، مضيفا ان مجلس الامن لم يتخذ أي قرار واضح وملزم يطالب - وليس يدعو - الأطراف بوقف العنف.
وقال إن المناقشات هنا لا تعدو أن تكون مجرد "كلمات فارغة" مضيفا ان إغراق غزة بمياه البحر من قبل الجيش الإسرائيلي كتكتيك حرب، سيكون بمثابة جريمة حرب.
وأعلن المسؤول الروسي "أن أمام المجلس اليوم فرصة جيدة "لإنهاء هذا الوضع غير الطبيعي والقيام بما يتوقعه المجتمع الدولي منه"، وذلك من خلال تمرير قرار لوقف إطلاق النار في وقت لاحق اليوم".
يذكر ان الامارات العربية المتحدة، قدمت مشروع قرار سيتم التصويت عليه في وقت متأخر الليلة يدعو الى وقف انساني لاطلاق النار فورا.
وأعرب بوليانسكي الذي تكلم باللغة العربية أيضا، انه لا ينبغي لنا أن نغفل احتمالات التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية على أساس "صيغة الدولتين"، التي نعتبرها ليس لها بديل مضيفا "نحن مستعدون للعمل على هذا الأمر، لكن المهمة الأساسية اليوم هي وقف الأعمال العدائية و"إنقاذ المدنيين الفلسطينيين من الإبادة".
-- (بترا)
م د/ح أ
08/12/2023 20:14:49

MENAFN08122023000117011021ID1107562165

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