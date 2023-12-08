الإمارات: على مجلس الأمن أن يتحرك بشأن الأزمة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 8 كانون الأول (بترا)- قال نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، محمد عيسى أبو شهاب، اليوم الجمعة، إن سكان غزة الذين لم يغادروا القطاع قط، يتم تدمير عالمهم بأكمله بشكل ممنهج أمام أعينهم.
وشدد أبو شهاب، أمام مجلس الأمن الدولي، على أنه يتعين على المجلس أن يتحرك بشأن الأزمة عندما لا يصل سوى القليل من المساعدات، ويعجز العاملون في المجال الإنساني عن إيصالها خوفًا من التعرض للقتل.
وأضاف أبو شهاب، أنه "على الرغم من الهدنة المؤقتة الأخيرة، إلا أن العنف والخطر على المدنيين لم يهدأ، بل إن هذا الصراع قد انتقل الآن إلى مرحلة جديدة وأكثر خطورة"، مشيرًا إلى أن حصار خان يونس وأجزاء أخرى في جنوب غزة قد أدى إلى تفاقم الوضع.
وقال "لا يوجد فعلياً ملاذ آمن لملايين الأشخاص المحاصرين والمعرضين للهجوم".
-- (بترا)
م د/م د/ح أ
08/12/2023 20:10:41
MENAFN08122023000117011021ID1107562164
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