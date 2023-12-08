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الإمارات: على مجلس الأمن أن يتحرك بشأن الأزمة في غزة

12/8/2023 2:37:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 8 كانون الأول (بترا)- قال نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، محمد عيسى أبو شهاب، اليوم الجمعة، إن سكان غزة الذين لم يغادروا القطاع قط، يتم تدمير عالمهم بأكمله بشكل ممنهج أمام أعينهم.
وشدد أبو شهاب، أمام مجلس الأمن الدولي، على أنه يتعين على المجلس أن يتحرك بشأن الأزمة عندما لا يصل سوى القليل من المساعدات، ويعجز العاملون في المجال الإنساني عن إيصالها خوفًا من التعرض للقتل.
وأضاف أبو شهاب، أنه "على الرغم من الهدنة المؤقتة الأخيرة، إلا أن العنف والخطر على المدنيين لم يهدأ، بل إن هذا الصراع قد انتقل الآن إلى مرحلة جديدة وأكثر خطورة"، مشيرًا إلى أن حصار خان يونس وأجزاء أخرى في جنوب غزة قد أدى إلى تفاقم الوضع.
وقال "لا يوجد فعلياً ملاذ آمن لملايين الأشخاص المحاصرين والمعرضين للهجوم".
-- (بترا)
م د/م د/ح أ
08/12/2023 20:10:41

MENAFN08122023000117011021ID1107562164

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