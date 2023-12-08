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يوم طبي مجاني غدا السبت في المزار الشمالي

12/8/2023 2:37:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 8 كانون الأول(بترا)- تنظم بلدية المزار الجديدة بالتعاون مع كلية العلوم التطبيقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، غدا السبت، يوما طبيا مجانيا لأهالي لواء المزار الشمالي.
ويتضمن اليوم الطبي إجراء فحوص مختلفة للمشاركين، واجراء فحوصات وتحاليل مخبرية وتقديم استشارات مختلفة لكبار السن والأطفال وتوزيع بروشورات إرشادية من تأليف طلبة وموظفي الكلية حول تخصصات الكلية ومواضيع مختلفة مرتبطة بالصحة.
وعبر مدير بلدية المزار الجديدة المهندس إياد الجراح عن امتنان أهالي المنطقة لهذه اللفتة الكريمة من جامعة العلوم والتكنولوجيا التي ستسهم في التخفيف من آلامهم والأعباء المادية الكبيرة المترتبة على المعالجات الصحية.
--(بترا)
س ع/م د/ح أ
08/12/2023 19:29:06

MENAFN08122023000117011021ID1107562163

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