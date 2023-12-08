يوم طبي مجاني غدا السبت في المزار الشمالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 8 كانون الأول(بترا)- تنظم بلدية المزار الجديدة بالتعاون مع كلية العلوم التطبيقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، غدا السبت، يوما طبيا مجانيا لأهالي لواء المزار الشمالي.
ويتضمن اليوم الطبي إجراء فحوص مختلفة للمشاركين، واجراء فحوصات وتحاليل مخبرية وتقديم استشارات مختلفة لكبار السن والأطفال وتوزيع بروشورات إرشادية من تأليف طلبة وموظفي الكلية حول تخصصات الكلية ومواضيع مختلفة مرتبطة بالصحة.
وعبر مدير بلدية المزار الجديدة المهندس إياد الجراح عن امتنان أهالي المنطقة لهذه اللفتة الكريمة من جامعة العلوم والتكنولوجيا التي ستسهم في التخفيف من آلامهم والأعباء المادية الكبيرة المترتبة على المعالجات الصحية.
--(بترا)
س ع/م د/ح أ
08/12/2023 19:29:06
MENAFN08122023000117011021ID1107562163
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