هيئة بريطانية: أمر لسفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 8 كانون الأول (بترا)- أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغات بـ"صدور أمر لسفينة جنوبي البحر الأحمر بتغيير مسارها".

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية عن بيان صدر عن الهيئة، اليوم الجمعة، بأن الأمر صدر عن "كيان يصف نفسه بأنه السلطات اليمنية".

وأضافت الهيئة، أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

--(بترا)

رش/م د/ح أ

08/12/2023 19:18:07