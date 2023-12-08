هيئة بريطانية: أمر لسفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر

هيئة بريطانية: أمر لسفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر
التاريخ
12/8/2023 2:37:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 8 كانون الأول (بترا)- أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغات بـ"صدور أمر لسفينة جنوبي البحر الأحمر بتغيير مسارها".
ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية عن بيان صدر عن الهيئة، اليوم الجمعة، بأن الأمر صدر عن "كيان يصف نفسه بأنه السلطات اليمنية".
وأضافت الهيئة، أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مريب.
--(بترا)
رش/م د/ح أ
08/12/2023 19:18:07
MENAFN08122023000117011021ID1107562162
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