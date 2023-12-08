أمانة عمّان تنجز الإجراءات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات

أمانة عمّان تنجز الإجراءات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات
التاريخ
12/8/2023 2:37:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 كانون الأول (بترا)- أعلنت أمانة عمان اتخاذ الإجراءات كافة التي تخدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء المكلفين مما نسبته 70 بالمئة من الغرامات المترتبة عليهم في حال تسديد الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات المستحقة حتى نهاية يوم 31/12/2023.
وبينت أنه تم الانتهاء من عكس وتطبيق قرار مجلس الوزراء على أنظمتها الإلكترونية، بما يتيح أمام المكلفين الراغبين بالاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات بنسبة 70 بالمئة الاستعلام والدفع.
--(بترا)
ع ع/م د/ح أ
08/12/2023 19:15:12
MENAFN08122023000117011021ID1107562161
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