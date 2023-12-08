أمانة عمّان تنجز الإجراءات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الأول (بترا)- أعلنت أمانة عمان اتخاذ الإجراءات كافة التي تخدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء المكلفين مما نسبته 70 بالمئة من الغرامات المترتبة عليهم في حال تسديد الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات المستحقة حتى نهاية يوم 31/12/2023.

وبينت أنه تم الانتهاء من عكس وتطبيق قرار مجلس الوزراء على أنظمتها الإلكترونية، بما يتيح أمام المكلفين الراغبين بالاستفادة من قرار الإعفاء من الغرامات بنسبة 70 بالمئة الاستعلام والدفع.

--(بترا)

ع ع/م د/ح أ

08/12/2023 19:15:12