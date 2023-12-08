روسيا: انخفاض عوائد النفط والغاز خلال 11 شهرا بنحو 22.8%

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 8 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الجمعة، عن انخفاض عائدات الميزانية الروسية من النفط والغاز خلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني من العام الجاري بنحو 22.8%.

وقالت المالية الروسية في تقريرها السنوي: إن من أسباب تراجع العوائد هو انخفاض أسعار نفط خام الأورال في بداية العام، وكذلك انخفاض الأسعار وتراجع صادرات الغاز الطبيعي.

--(بترا)

س ح/م د/ح أ

08/12/2023 19:13:57