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روسيا: انخفاض عوائد النفط والغاز خلال 11 شهرا بنحو 22.8%

12/8/2023 2:37:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 8 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الجمعة، عن انخفاض عائدات الميزانية الروسية من النفط والغاز خلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني من العام الجاري بنحو 22.8%.
وقالت المالية الروسية في تقريرها السنوي: إن من أسباب تراجع العوائد هو انخفاض أسعار نفط خام الأورال في بداية العام، وكذلك انخفاض الأسعار وتراجع صادرات الغاز الطبيعي.
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
08/12/2023 19:13:57

MENAFN08122023000117011021ID1107562160

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