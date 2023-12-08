روسيا: انخفاض عوائد النفط والغاز خلال 11 شهرا بنحو 22.8%

روسيا: انخفاض عوائد النفط والغاز خلال 11 شهرا بنحو 22.8%
التاريخ
12/8/2023 2:37:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 8 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الجمعة، عن انخفاض عائدات الميزانية الروسية من النفط والغاز خلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني من العام الجاري بنحو 22.8%.
وقالت المالية الروسية في تقريرها السنوي: إن من أسباب تراجع العوائد هو انخفاض أسعار نفط خام الأورال في بداية العام، وكذلك انخفاض الأسعار وتراجع صادرات الغاز الطبيعي.
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
08/12/2023 19:13:57
MENAFN08122023000117011021ID1107562160
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