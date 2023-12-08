الصفدي يدعو مجلس الأمن إلى تبني مشروع قرار عربي لوقف اطلاق النار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الأول (بترا)- دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إلى تبني مشروع قرار عربي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وقال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، إن الفشل في تبني مشروع القرار سيكون بمثابة تأييد لقتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء، وتجويع السكان بالكامل، وجرائم الحرب، وانهيار النظام الإنساني مشيرا إلى أن وكالات الأمم المتحدة تطلب المساعدة.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قد اشار الى أن المجموعة العربية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار لوقف فوري إنساني لإطلاق النار، مبينا أن الأفكار التي وردت، تتشابك وتتقاطع مع الرسالة الشجاعة جدا للأمين العام للأمم المتحدة التي أرسلها لرئيس مجلس الأمن من أجل تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

ويتضمن مشروع القرار طلب وقف إنساني فوري، لإطلاق النار في غزة، وتقييد الأطراف بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصا بالنسبة لحماية المدنيين، مثلما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل عن حالة تطبيق هذا القرار.

--(بترا)

ص خ/م د/ح أ

08/12/2023 19:08:21