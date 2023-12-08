الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة
التاريخ
12/8/2023 2:37:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 كانون الأول (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، تحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة.
وأشارت، في بيان أن القنّاصة الإسرائيلية تعتلي المباني المحيطة في المستشفى، وتطلق النار بكثافة باتجاه الساحات وغرف المرضى، مؤكدة أن الطواقم الطبية والجرحى بلا ماء أو طعام أو علاج.
وناشدت "صحة غزة"، الجهات الدولية من أجل حماية الموجودين في مستشفى كمال عدوان وتوفير الماء والطعام والعلاج للجرحى والمرضى.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
08/12/2023 18:32:47
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