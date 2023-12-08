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الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة

12/8/2023 2:37:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 كانون الأول (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، تحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة.
وأشارت، في بيان أن القنّاصة الإسرائيلية تعتلي المباني المحيطة في المستشفى، وتطلق النار بكثافة باتجاه الساحات وغرف المرضى، مؤكدة أن الطواقم الطبية والجرحى بلا ماء أو طعام أو علاج.
وناشدت "صحة غزة"، الجهات الدولية من أجل حماية الموجودين في مستشفى كمال عدوان وتوفير الماء والطعام والعلاج للجرحى والمرضى.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
08/12/2023 18:32:47

MENAFN08122023000117011021ID1107562155

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