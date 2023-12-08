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تعادل شباب الأردن والجليل في دوري المحترفين

12/8/2023 2:37:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الأول(بترا)- تعادل فريقا شباب الأردن والجليل اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل الفريقان، بهدفين لكل منهما، سجلهما احمد صبره لشباب الأردن، فيما سجل هدفي الجليل اسعد العزام والمحترف صامويل، ليرفع شباب الأردن رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، فيما رفع الجليل رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.
وتختتم مباريات الأسبوع يوم غد السبت.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
08/12/2023 18:27:59

MENAFN08122023000117011021ID1107562154

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