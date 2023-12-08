تعادل شباب الأردن والجليل في دوري المحترفين

تعادل شباب الأردن والجليل في دوري المحترفين
التاريخ
12/8/2023 2:37:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 كانون الأول(بترا)- تعادل فريقا شباب الأردن والجليل اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعادل الفريقان، بهدفين لكل منهما، سجلهما احمد صبره لشباب الأردن، فيما سجل هدفي الجليل اسعد العزام والمحترف صامويل، ليرفع شباب الأردن رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، فيما رفع الجليل رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.
وتختتم مباريات الأسبوع يوم غد السبت.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
08/12/2023 18:27:59
MENAFN08122023000117011021ID1107562154
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