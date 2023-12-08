شهيدان جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا جنوبي قطاع غزة

شهيدان جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا جنوبي قطاع غزة
التاريخ
12/8/2023 2:37:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 كانون الأول (بترا)-وصل شهيدان إلى مستشفى غزة الأوروبي؛ نتيجة استهداف منزل بالقرب منه ومن مدرسة الفخاري شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، إلى 17 ألفًا و487 شهيداً، وإصابة ستة وأربعين ألفًا و480 ألف مواطن، 70% منهم من الأطفال والنساء.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
08/12/2023 18:25:21
MENAFN08122023000117011021ID1107562153
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