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شهيدان جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا جنوبي قطاع غزة

12/8/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 كانون الأول (بترا)-وصل شهيدان إلى مستشفى غزة الأوروبي؛ نتيجة استهداف منزل بالقرب منه ومن مدرسة الفخاري شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، إلى 17 ألفًا و487 شهيداً، وإصابة ستة وأربعين ألفًا و480 ألف مواطن، 70% منهم من الأطفال والنساء.
--(بترا)
أ ش/م د/ح أ
08/12/2023 18:25:21

MENAFN08122023000117011021ID1107562153

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